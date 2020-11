COVID-19 :

La Junta de Andalucía a publié aujourd’hui de nouvelles données concernant l’incidence du coronavirus dans cette deuxième vague de pandémie et a regretté le fait que, Jusqu’à il y a quelques jours, 65% des patients de l’unité de soins intensifs de Grenade étaient des patients infectés par leurs enfants.

“C’est la vérité. Ceux d’entre nous qui sont jeunes pensent que nous sommes indestructibles et que si nous sommes infectés, nous l’avons sans symptômes ou de manière légère, cela peut être possible, mais quand nous nous réunissons avec un père, une mère ou un grand-père, ils ne vont pas sans symptômes et dans certains cas ils sont décédés“, a déclaré le conseiller de la présidence, de l’administration publique et de l’intérieur de la Junta de Andalucía, Elías Bendodo, dans son discours lors d’une réunion-colloque virtuelle organisée par SUR à Marbella (Malaga).

De même, il a valorisé positivement la “Légère amélioration”, mais toujours “pas assez”, dans les données que le Covid conserve dans la communauté autonome et attends le Noël “Peut être aussi normal que possible”. “Réduire la mobilité réduit aussi la contagion et l’activité économique, il y a le gros problème”, a-t-il dit, tout en disant que faire un effort en novembre implique “que nous pouvons sauver décembre et la campagne de Noël” en rendant plus flexible le restrictions de mobilité, tout en insistant sur le fait que «certaines choses ne seront pas les mêmes».

700 hospitalisés de moins

Bendodo a souligné la diminution de l’incidence du coronavirus enregistré en Andalousie ces dernières dates. Ainsi, le nombre d’hospitalisés actuellement est de 2785, selon Bendodo, qui a souligné que “Enfin” a chuté des 500 admissions aux soins intensifs, avec 488 pour le moment. «Nous avons 700 hospitalisations de moins qu’au sommet de la deuxième vague: début novembre, 3 400 personnes avaient été admises », se souvient-il.

Dans le cas de Malaga, il y a 365 hospitalisés pour COVID, 51 en soins intensifs. Pour cette raison, il a réaffirmé que les 15 derniers jours, l’application des nouvelles mesures de restriction de la Junta de Andalucía “a porté ses fruits, compte tenu de leur complexité”.

La pandémie, a-t-il dit, “évolue pendant des jours et rien ne peut être planifié mais à court terme». Ainsi, il a réévalué que les mesures de restriction fonctionnent: “La tendance est maintenant à une légère amélioration, pas assez”, a-t-il précisé.

Vaccination

Le porte-parole également du gouvernement andalou a assuré que l’Andalousie “est prête à commencer à vacciner les Andalous à partir de janvier”, rappelant que, comme il existe déjà une expérience de ce qui s’est passé avec les masques, la région a déjà acheté 25 millions de seringues pour appliquer le futur vaccin.

Enfin, il a apprécié l’annonce du président d’attribuer 21 millions d’euros pour étendre la couverture du vaccin contre le pneumocoque, une maladie respiratoire associée au coronavirus, dans le but d’atteindre les 925000 personnes de la communauté entre 60 et 69 ans, où le plus grand nombre d’admissions est concentré dans une unité de soins intensifs (USI) liée au COVID-19.