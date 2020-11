COVID-19 :

Chaos et coronavirus 25 jours avant les élections américaines 0:59

. – Préparez-vous aux mois les plus difficiles de cette pandémie de coronavirus.

La vague d’automne du covid-19 est là, entraînée par le temps plus froid, la réouverture des écoles et la fatigue pandémique. La saison de la grippe pourrait aggraver la pandémie de coronavirus.

Au cours des prochains mois, les nouvelles infections, hospitalisations et décès au COVID-19 devraient continuer d’augmenter à mesure que les températures chutent.

Mais cela ne veut pas dire que votre automne et votre hiver doivent être misérables. Voici sept façons de rester en bonne santé, sain d’esprit et de vraiment profiter de ces mois froids:

1. Trouvez votre équipe de distanciation sociale et respectez-la

Vous en avez probablement marre d’entendre parler de masques faciaux, de distanciation sociale et de lavage des mains. Mais ce sont vos armes les plus puissantes contre le coronavirus.

Pourtant, de nombreux Américains abandonnent ces précautions et baissent leur garde avec leurs amis et leur famille qui ne vivent pas avec eux.

Des rassemblements occasionnels dans la maison conduisent les dernières sélections de covid-19, a déclaré le Dr Robert Redfield, directeur des Centers for Disease Control and Prevention.

Dans ce sens, le Dr Peter Hotez suggère de limiter votre contact physique cet automne et cet hiver à un petit groupe d’amis ou de membres de la famille, et d’éviter tout contact étroit avec quiconque en dehors de ce groupe.

«Pensez à qui vous voulez entretenir vos distances sociales en vous dirigeant vers la fin novembre, en décembre, en janvier, et préparez-vous à vous réfugier», a déclaré Hotez, doyen de l’École nationale de médecine tropicale du Baylor College of Medicine.

2. Ayez un plan pour prendre soin de votre santé mentale

Cette terrible période ne durera pas éternellement. Je pense que nous serons dans un bien meilleur endroit d’ici le milieu de l’année prochaine parce qu’il y aura des vaccins disponibles », a déclaré Hotez.

Mais «soyez réaliste et reconnaissez que cet hiver, novembre, décembre, janvier, février, pourrait être le pire moment de notre épidémie, planifiez en conséquence et soyez intelligent à ce sujet. Et prenez des mesures pour protéger votre santé mentale », a déclaré Hotez.

Assurez-vous de rencontrer un conseiller en santé mentale, comment le contacter si vous en avez besoin. Sachez appeler les membres de votre famille. Il est normal de se sentir effrayé, bouleversé et déprimé. C’est une réaction normale à cela. Mais soyez prêt pour cela.

3. Déterminez votre risque d’infection

MyCovidRisk.app vous permet de déterminer votre risque d’infection en fonction de votre emplacement, de votre activité prévue, de la durée de cette activité et du pourcentage de personnes portant des masques.

Le calculateur, créé par le Brown-Lifespan Center for Digital Health, offre également des conseils sur la façon de réduire votre risque, a déclaré le Dr Megan Ranney, directrice du centre et médecin urgentiste.

4. Sachez que socialiser à l’extérieur est plus sûr, mais pas toujours sûr.

Un temps plus froid signifie que les gens ont tendance à socialiser à l’intérieur, où les particules virales ont moins de chances de se disperser. Et cela augmente le risque de propagation du coronavirus.

Donc, si vous avez des réunions, gardez-les dehors si vous le pouvez, peut-être avec un feu de camp, un manteau chaud ou une lampe chauffante, a déclaré le Dr Leana Wen, médecin des urgences et professeur invité à l’Université George Washington.

Mais ce n’est pas parce que vous êtes à l’extérieur que vous pouvez abandonner toutes les mesures de sécurité.

L’extérieur n’est pas parfait. Si vous êtes toujours assis à un pied des autres personnes, sans masque, vous pouvez toujours le propager, surtout si vous êtes dans cette période hautement contagieuse », a déclaré Ranney.

L’une des raisons pour lesquelles le coronavirus est si contagieux est que les personnes qui en tombent malades sont souvent plus contagieuses avant de commencer à présenter des symptômes. Cela signifie que les gens peuvent facilement propager le virus sans le savoir.

“Ce n’est pas parce que quelqu’un est un proche parent que vous êtes en sécurité”, a déclaré Ranney. “Malheureusement, si ce proche parent a eu de nombreux contacts, il pourrait encore être malade et le ramener à la maison.”

5. Si vous rendez visite à des amis ou à votre famille, faites-le avec sagesse

“Nous savons maintenant qu’une grande partie de la propagation du COVID-19 n’est pas réellement due à des arrangements formels avec des étrangers, mais à des rassemblements informels de famille et d’amis”, a déclaré Wen. “Certaines personnes peuvent baisser la garde avec leurs proches.”

Si vous devez voyager pendant vos vacances, éliminez les comportements à risque avant votre voyage, comme manger dans des restaurants de l’arrière-pays ou être en contact étroit avec des personnes qui ne vivent pas avec vous.

C’est aussi une bonne idée de se faire dépister avant de voir ses proches, afin que ceux dont le test est positif puissent rester à la maison. Mais n’ayez pas un faux sentiment de sécurité simplement parce que vous avez obtenu un résultat de test négatif.

«Parfois, il y a de faux négatifs, ce qui signifie que vous avez la maladie mais que le test ne la détecte pas», selon Penn Medicine.

“Parce qu’il est possible d’obtenir un résultat négatif même lorsque vous avez un coronavirus, il est important d’être prudent même lorsque vous recevez un résultat négatif.”

Ranney a déclaré que la récente épidémie de coronavirus à la Maison Blanche était un excellent exemple de la façon dont les tests ne sont pas toujours parfaits.

Et même si le résultat négatif du test est correct, il est possible d’être infecté depuis que le test a été effectué.

6. Célébrez les vacances en toute sécurité

Le CDC propose une longue liste de façons de célébrer en toute sécurité Halloween et Thanksgiving.

Au lieu de fêtes d’Halloween ou de friandises, le CDC suggère de sculpter des citrouilles avec votre famille ou avec des amis et des voisins (à une distance de sécurité).

Vous pouvez également organiser des concours de costumes virtuels ou une chasse au trésor d’Halloween, “où les enfants reçoivent des listes d’objets sur le thème d’Halloween à rechercher lorsqu’ils se promènent de maison en maison en admirant les décorations d’Halloween à distance”, a recommandé le CDC. .

Pour Thanksgiving, vous pouvez célébrer avec un dîner virtuel entre amis ou en famille de loin et partager votre recette préférée de Thanksgiving, a noté le CDC.

«Thanksgiving est vraiment difficile», admet Ranney. “Je vais faire un zoom de Thanksgiving avec mes parents.”

Vous pouvez également aider les personnes à haut risque de COVID-19 ou celles qui se sentent isolées en préparant des plats traditionnels de Thanksgiving “et en les livrant d’une manière qui n’implique aucun contact avec les autres”, explique le CDC.

7. Gardez les choses en perspective

Oui, cet automne et cet hiver seront difficiles. Mais le COVID-19 a tué plus de 218000 personnes aux États-Unis, et de nombreux survivants ont encore des complications des mois après l’infection.

Souvenez-vous donc des avantages à long terme des changements à court terme.

«Je pense qu’à court terme, nous devons esquiver», a déclaré le Dr Jonathan Reiner, professeur de médecine à l’Université George Washington.

«Les conséquences de ce virus, en particulier pour les personnes âgées, les personnes que nous voulons vraiment rencontrer à Thanksgiving, peuvent être vraiment désastreuses. Et franchement, je préfère faire un zoom de Thanksgiving avec les gens que j’aime plutôt que de les exposer à quelque chose qui pourrait les tuer.

La responsabilité personnelle et les petits sacrifices porteront désormais leurs fruits plus tard.

“L’année prochaine sera bien meilleure”, a déclaré Reiner. “Finissons-en et surmontons-le en toute sécurité.”

