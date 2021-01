COVID-19 :

. – Ces petits amis adolescents qui étaient inséparables pendant leurs 70 ans de mariage sont morts du COVID-19 alors qu’ils se tenaient la main dans un hôpital de l’Ohio, a déclaré leur famille à CNN.

Dick Meek, 89 ans, et Shirley Meek, 87 ans, sont décédés à quelques minutes d’intervalle le 16 janvier à l’hôpital méthodiste Riverside de Columbus, dans l’Ohio, a déclaré la famille.

«Ils n’ont jamais eu à vivre jusqu’à ce que la mort nous sépare», a déclaré sa fille Debbie Howell. “Ils n’ont jamais eu à le faire parce qu’ils étaient ensemble et nous leur en sommes très reconnaissants”, a-t-il ajouté.

Le couple devait recevoir la première dose du vaccin Covid-19 le 19 janvier, le jour où leur père a eu 90 ans. “Ils étaient si proches”, a déclaré sa fille Vicci Harper.

Une vie d’aventure

Le couple de Coschcoton, Ohio, s’est rencontré au lycée et est ensemble depuis. “Vous avez lu sur le coup de foudre et vous pensez que ce n’est pas vrai”, a déclaré la famille. «Eh bien, c’était le coup de foudre pour mon père», a-t-elle ajouté. Ils ont célébré leur 70e anniversaire de mariage le 22 décembre.

Dick et Shirley, parents de cinq enfants, avec 13 petits-enfants et 28 arrière-petits-enfants, ont vécu une vie remplie de passion, a déclaré la famille. Ses aventures allaient du voyage à travers le monde au parachutisme en passant par la participation à des événements spéciaux pour ses petits-enfants, même dans leur vieillesse. Plus important encore, ils prenaient toujours le temps d’être ensemble et avaient une date fixe à 15 heures tous les jours pour porter un toast, selon leur nécrologie.

“Ce n’étaient pas vos années 88 et 90 typiques”, a déclaré Debbie Howell à CNN. Ils étaient tous les deux des gens très, très sains et très dynamiques avec toutes leurs facultés. Seulement, ils se sont détériorés très rapidement », a-t-il expliqué.

Sa santé s’est rapidement détériorée à cause du covid-19

Le couple a été testé positif au COVID-19 le 26 décembre, après avoir éprouvé des symptômes qu’ils croyaient être d’un rhume. Après plusieurs jours de hauts et de bas, ils se sont rendus dans un centre de soins d’urgence pour subir un test de dépistage du COVID-19. Depuis lors, sa santé s’est détériorée, a déclaré la famille à CNN.

Dick a été admis au centre médical régional de Coshocton le 2 janvier et Shirley deux jours plus tard, a expliqué la famille. Ils avaient tous les deux des difficultés à respirer.

Leur état de santé se détériorant, il a été nécessaire de les transférer dans un deuxième hôpital. À l’époque, il y avait une possibilité que les deux soient transférés dans des hôpitaux différents, mais le personnel a aidé à plaider pour que les deux soient transférés à l’hôpital méthodiste de Riverside.

“Du 8 janvier à la fin, il y a eu des hauts et des bas”, a déclaré Howell. «Il y avait des jours où nous étions vraiment optimistes quant à leur survie, mais leurs poumons tombaient de plus en plus chaque jour», a-t-il expliqué.

‘Nous voulions qu’ils se tiennent la main’

Lorsque l’équipe de soins a dit à la famille que leurs parents n’avaient que quelques jours à vivre, ils ont demandé à être placés dans la même pièce. “Nous ne voulions pas qu’ils soient séparés parce que c’était la chose la plus importante dans leur vie, pour eux d’être ensemble”, a déclaré Howell.

«Nous voulions qu’ils se tiennent la main. Nous voulions qu’ils soient ensemble. Nous voulions que sa musique préférée joue doucement en arrière-plan », a-t-il déclaré à CNN. Et le personnel hospitalier qui s’occupe de ces patients COVID-19 a rendu cela possible.

Une infirmière a créé une liste de lecture de deux heures des chansons préférées du couple et l’a jouée alors qu’ils se tenaient la main pour la dernière fois. Shirley a été la première à décéder, puis Dick.

La famille a déclaré qu’elle se sentait chanceuse que ses parents aient pu se réunir et a remercié le personnel de l’hôpital de les avoir aidés à honorer leur histoire d’amour.

«L’infirmière a posé la tête de ma mère sur l’épaule de mon père. Et il est venu et a frotté l’épaule de mon père et a dit: «Dick, tu peux y aller maintenant. Shirley vous attend », a déclaré Howell. Et en quelques minutes, il était parti.

Selon l’avis de décès de Dick et Shirley, une célébration de leur vie aura lieu cet été. “Les covid nous ont pris la vie, alors nous demandons à chacun de prendre soin de lui”, a déclaré la famille.