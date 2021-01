COVID-19 :

La nouvelle souche de Covid-19, développée dans les îles britanniques et un 70% plus contagieux, frappe fort à Andalousie. Le Board a rapporté ce mercredi que sept cas sur dix détectés la semaine dernière dans la communauté correspondent à cette nouvelle version du virus.

Cela a été confirmé ce mercredi le vice-président de la Junta de Andalucía, Juan Marín, qui reconnaît que la “préoccupation” du gouvernement andalou concernant cette troisième vague il est «extrême» et anticipe un «rebond significatif» dans les prochains jours. La pression sanitaire, pour le moment, est loin d’être critique.

Les près de 7 000 positifs enregistrés au cours des dernières 24 heures – et 35 décès – représentent le plus grand nombre d’infections en une seule journée depuis le début de la pandémie. Le président de la Junta de Andalucía, Juanma Moreno, n’a pas tardé à réagir et a demandé à Sánchez de «penser» à un «confinement total» du pays pour calmer l’incidence du virus.

De nouvelles restrictions à l’horizon

Le vice-président et conseiller pour le tourisme, la régénération, la justice et l’administration locale de la Junta de Andalucía, Juan Marín, a jugé “raisonnable” qu’après la réunion de vendredi prochain comité d’experts qui conseille le gouvernement andalou sur la pandémie de coronavirus, la mobilité dans la communauté est réduite compte tenu de l’augmentation «très significative» des infections ces huit derniers jours, dont 70% de la nouvelle souche britannique.

Interrogé par des journalistes, Marín a montré sa préoccupation face à la situation sanitaire causée par Covid, et, bien qu’il ait affirmé que «Il y a une marge importante» en termes de pression hospitalière, «L’inquiétude est extrême» et n’exclut pas que «dans les prochains jours, nous n’aurons pas de rebond significatif et nous aurons des besoins hospitaliers».

«La disponibilité des lits d’hôpitaux et des unités de soins intensifs est importante. Le taux d’occupation des unités de soins intensifs est de 9% et le taux d’occupation de l’hôpital est de 13%“A déclaré le leader des Cs dans la communauté, qui a prévenu que la propagation du virus avec la nouvelle souche est” plus rapide “.

Plus d’un millier de nouveaux lits dans les hôpitaux

Il a également souligné que les interventions et les travaux menés par la Junta de Andalucía “rapidement et efficacement” au cours du dernier semestre de l’année dernière ont maintenant permis 800 lits supplémentaires dans les hôpitaux public, ainsi qu’avec 230 lits supplémentaires en USI.

Face à cette situation, le vice-président a indiqué que la mobilité serait réduite «significativement» en Andalousie, mais il n’est pas entré dans les détails tant qu’il n’a pas pris connaissance de la proposition du comité d’experts: , au final, cela se traduit par un soulagement de la pression sanitaire ».

Enfin, interrogé sur la demande dans le Champ de Gibraltar de suspendre les cours jusqu’à ce que la situation générée par la nouvelle souche britannique du coronavirus soit contrôlée, Marín a insisté sur le fait que c’est l’autorité sanitaire qui évaluera la situation.

“Ce vendredi il y aura une réponse des experts”, rappelant que 99,2% des centres éducatifs de la communauté andalouse sont exempts de Covid et que seuls les 0,4% des enseignants ont été testés positifs dans les derniers tests effectués avant son incorporation après les vacances de Noël.