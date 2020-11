COVID-19 :

Sur les 1107 centres de santé andalous, seuls 130 ont un cas positif chez les patients, donc 88,3% sont indemnes de Covid-19 parmi ses utilisateurs. 163 autres centres ne dénombrent les cas que chez les travailleurs, les résidents n’ont donc pas été touchés et la main-d’œuvre a été isolée.

Le travail de Ministère de la Santé et de la Famille de la Junta de Andalucía En détectant et en prévenant le virus, il ralentit la propagation des infections dans cette deuxième vague, avec la réalisation d’un grand nombre de tests antigéniques sur les résidents et les travailleurs afin de contrôler les cas positifs et d’agir en conséquence.

Plus précisément, dans les maisons de retraite médicalisées, un total de 2 179 résidents et 1 010 travailleurs positifs. Depuis avril, les chiffres s’élèvent à 7 386 positifs sur les 429 342 tests réalisés, ce qui représente un 1,72% des cas positifs.

Surveillance proactive

Le ministère de la Santé et de la Famille a informé le Conseil des gouverneurs de l’état des centres sociaux de santé en Andalousie face au coronavirus. Actuellement, ils sont surveillés de manière proactive 1107 centres de santé sociale dans toute l’Andalousie, dont 130 ont un cas positif d’utilisateurs, ce qui représente 11,7% du total (88,3% sont exempts de Covid-19 chez les utilisateurs). Pour sa part, 163 autres cas de dénombrement uniquement chez les travailleursPar conséquent, les résidents n’ont pas été touchés et les modèles ont été isolés.

En détail, ils sont comptabilisés dans les maisons de retraite médicalisées, 2179 résidents positifs au total, dont 170 sont admis; dans le cas de travailleurs, 1010 ce sont des cas confirmés.

Concernant les tests, depuis avril et à ce jour, Ils ont effectué 429 342 tests sur les résidents et les travailleurs, avec un total de 7 386 positifs. Ce total de tests comprend les test d’antigène que fait-on à tous les travailleurs tous les 7 jours à partir du 24 septembre et tous les 14 jours à 20% de toutes les résidences, en plus du test complet dans lequel il y a un positif: 50 966 pour les résidents et 109 807 pour les travailleurs. Au total, 160 773 tests antigéniques.

Tous ces tests ont été réalisés en maisons de retraite médicalisées, en centre

prise en charge des réfugiés, centres d’accueil, hébergement supervisé et service d’aide à domicile.

Résidences médicales

Depuis le début de l’état d’alerte, le

suivi régulier qui avait été effectué dans les résidences, amorçant une

suivi proactif des appels et des visites avec accompagnement des soins et

Prévention Covid-19, dans le cas de ces personnes présentes dans leur

maisons et centres résidentiels.

Actuellement, La résidence Santo Cristo du Bosque de Bacares (Almería) et le centre résidentiel de San Antonio (Puebla de Vicaire), dans la province de Almeria; les résidences San José de San Fernando et La Granja de Jerez et les centres résidentiels Miramar de Algeciras, Vitalia Baie de San Fernando, dans la province de Cadix; et les résidences Orpea Centro et Orpea Sierra de Córdoba, Vitalia Alcolea de Córdoba, Domusvi Inmaculada Concepción de Córdoba, Jesús Nazareno de Córdoba et Montoro, San Andrés de Córdoba, le maire Antonio Pulido de Almedinilla et Nuestra Señora de la Sierra de Cabra, tous dans la province de Cordova.

Dans cette situation également, le Le centre résidentiel Vista Nevada de Ogíjares et les résidences San Jaime de Huéscar, El Refugio de Granada, Nuestra Señora de Fonseca de Granada, Nuestra Señora de la Misericordia de Loja, dans la province de Grenade; la résidence San Joaquín et Santa Ana à San Juan del Puerto (Huelva), ainsi que les résidences Consolación de Jaén, La Carolina, Los Marqueses de Linares et Orpea Andújar; et les centres résidentiels de Santiago Pontones et Nuestra Señora de la Fuensanta de Villanueva del Arzobispo, dans la province de Jaen. De même, le Résidence Domusvi Azalea à Marbella, la

Centres résidentiels Tilodisa de Cuevas de San Marcos et Casa Conde Pinofiel de Antequera, et la maison de retraite Archidona pour le troisième âge, dans la province de Malaga; aussi bien que Vitalia Convient aux centres résidentiels de Mairena del Aljarafe, Sœur Angela de la Cruz de Séville, Mère d’Écija, Domusvi d’Alcalá de Guadaíra (Séville) et les résidences Virgen de las Angustias d’Alcalá del Río, El Pilar de Carmona, Manuel Ridruejo de Séville , Sacrés Cœurs de Séville et Les Tulipes de Dos Hermanas, dans la province de Séville.

De leur côté, ils ont été activés six centres d’évacuation: Docteur Oloriz

(Grenade), hôpital Vithas Sevilla, hôpital civil de Malaga, Vejer HARE (Cádiz), docteur Sagaz (Jáen) et résidence El Zapillo (Almería).