COVID-19 :

L’un des symptômes les plus courants du coronavirus est l’anosmie, cela suppose la perte totale de l’odorat. Maintenant un recherches menées par le service de neurologie par HM Hospitales dirigé par le Dr Marta Ochoa, a déterminé que 90% des patients qui en souffrent finissent par retrouver cette fonction dans les 60 jours.

“Le le délai moyen d’apparition de l’anosmie était de trois jours et la durée moyenne était de 23,25 jours, bien que chez 23% des patients l’anosmie ait duré entre 30 et 60 jours et dans 10%, cette symptomatologie est supérieure à 60 jours. Le problème est que ces 10% persistent avec une hyposmie six mois plus tard », a expliqué le neurologue Cristina Guijarro, en charge de la collecte des données du étude, réalisée auprès de 61 patients.

Cas sanitaires

Guijarro a reconnu que la plupart des les cas diagnostiqués dans la première vague étaient des collègues de santé qui ont consulté sans avoir d’autres symptômes. Pour cette raison, «ils ont pu s’isoler. Sachez qu’elle est associée à un meilleur pronostic des symptômes respiratoires, cela rassure également les patients. “

En outre, des recherches ont montré que les séquelles d’une odeur altérée peuvent être chroniques: “Sur le plan neurologique, l’anosmie est très gênante et handicapante et professionnellement elle peut être très limitante. Ne pas sentir peut faire ne remarquez pas les odeurs dangereuses telles que les produits chimiques ou le gaz “, a assuré l’expert.

“Anosmie s’accompagne de troubles du goût, et ne pas pouvoir profiter de la nourriture, appauvrit l’existence et notre les souvenirs avec une composante plus émotionnelle sont associés à des odeurs “Ajouta Guijarro.