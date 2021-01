COVID-19 :

95,5% des utilisateurs des résidences gérées par Clece ont déjà reçu la première dose du vaccin contre le COVID-19. Clece gère globalement un total de 65 résidences réparties sur tout le territoire national, dans lesquelles 3 585 utilisateurs résident actuellement et dont 49 sont des résidences publiques et 16 sont des résidences privées Clece Vitam. D’un autre côté, Le pourcentage du personnel des résidences gérées par Clece ayant reçu le vaccin est désormais de 77,2%.

Clece a mis en place dans ses résidences des protocoles exhaustifs et des mesures de prévention et de contingence pour garantir la santé et la sécurité des travailleurs et des utilisateurs qui ont le “Certificat de protocoles d’action contre COVID-19” par l’Association espagnole de normalisation et de certification (AENOR).

Parmi les mesures envisagées par ces protocoles, en plus de fournir des EPI à l’ensemble du personnel, figure la réalisation mensuelle de tests PCR sur tous les travailleurs grâce à l’acquisition de leurs propres machines de test PCR qui permettent de connaître le résultat en seulement 20 minutes. À ce jour, plus de 200 000 tests ont été réalisés sur les travailleurs et les utilisateurs. En revanche, des tests rapides sont réalisés préalablement à l’accès des visites externes aux résidents à titre préventif.

Concernant la coexistence dans les centres, des petits groupes ou des bulles ont été créés des personnes âgées et des travailleurs pour éviter le roulement du personnel et la concentration de personnes dans des espaces confinés.

Les protocoles envisagent également un renforcement dans le nettoyage et l’assainissement des centres. Pour cela, Clece dispose d’un système de nettoyage hospitalier pour assurer une désinfection préventive. Ce système utilise des canons à ozone et le robot Xenex, qui utilise une technologie de désinfection à la lumière ultraviolette capable d’éliminer Covid-19 de 99,99% en seulement deux minutes.