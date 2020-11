COVID-19 :

El Paso, Texas . – Les lumières vives des machines d’arcade s’allument et s’éteignent dans une pièce calme. Un petit carrousel est inactif, ses chevaux colorés figés dans le temps.

Finis les sons des sonnettes et des boules de skee de Peter Piper Pizza. Au lieu de cela, un homme se promène avec une machine bruyante, pulvérisant la pièce avec un spray désinfectant.

«C’est absolument triste», a déclaré John Hlamquist, président de Pizza Properties, qui possède le restaurant et d’autres emplacements à El Paso. “Tu serais venu ici un samedi, cet endroit serait plein.”

Pendant ce temps, dans une église de l’autre côté de la ville, un trompettiste joue à travers un petit trou dans son masque chirurgical, alors que l’évêque Mark Seitz marche dans l’allée pour célébrer la messe devant des bancs vides. Cet évêque enregistre le service pour le diffuser sur Univision, afin que ses paroissiens ne se mettent pas en danger.

Voici quelques-unes des nombreuses scènes d’El Paso, une zone bloquée au milieu d’une épidémie croissante de covid-19. Les coins du comté se sentent fantomatiques alors que la culture normalement vibrante ici revient à ce qu’une grande partie du pays a connu au printemps dernier: des vitrines fermées, des hôpitaux débordés et des morgues mobiles.

Les entreprises luttent pendant la fermeture à mesure que le virus progresse

Défiant les ordres du gouverneur du Texas, Greg Abbott, le juge du comté Ricardo Samaniego a ordonné un verrouillage de deux semaines des activités non essentielles le mois dernier. Il était prévu de le prolonger mercredi, car le nombre de cas et d’hospitalisations a continué d’augmenter.

Des endroits comme les salons de tatouage, les salons de coiffure, les salons de manucure, les gymnases et les boutiques de massage sont fermés. Les restaurants ne peuvent rester ouverts que pour les commandes sur le trottoir et en porte-à-porte.

C’était un ordre terrifiant pour certaines petites entreprises qui luttaient toujours pour rester à flot dans une économie ravagée par la pandémie. Et il a des entreprises plus grandes, comme Peter Piper Pizza, soucieuses de leurs employés.

«Si nous n’avons pas des heures à leur donner parce que nous ne pouvons pas servir les clients, ils ne les paient pas. Et je pense que c’est ce qui manque dans tout cela », a déclaré Hlamquist. “Les membres de notre équipe n’ont pas de chèque de paie.”

La société de Hlamquist s’est associée à d’autres entreprises dans le cadre d’un procès visant à bloquer l’ordonnance du juge alors qu’ils demandent aux tribunaux de déterminer si l’État ou le gouvernement local a le pouvoir de fermer des entreprises. Le bureau du procureur général du Texas s’est également joint au procès.

Abbott, qui a refusé d’accorder aux juges du comté le pouvoir d’engager des fermetures, a qualifié l’ordonnance du juge Samaniego d’illégale, arguant qu’il existe de meilleures stratégies pour atténuer la crise.

Alors que les combats se poursuivent devant les tribunaux, le virus se propage dans toute la région. Mercredi, le comté a signalé 29 118 cas actifs, soit environ 1 personne sur 30 récemment testée positive.

Plus de 860 de ces cas ont été récemment signalés mercredi, tandis que plus de 1000 personnes sont hospitalisées avec le virus, selon les données du comté et de la ville d’El Paso. Environ 300 sont aux soins intensifs.

En dehors du bureau du médecin légiste, il y a six unités réfrigérées mobiles pouvant contenir 176 corps. D’autres unités devraient arriver.

L’État a rempli la région de ressources, en construisant un hôpital de fortune au centre des congrès, ainsi que des tentes à l’extérieur des hôpitaux pour traiter les patients atteints de COVID-19.

Le gouverneur a également dépêché près de 1 400 soldats dans la région et le département américain de la Défense a envoyé du personnel médical militaire pour soutenir les hôpitaux. Pendant ce temps, des dizaines de patients non COVID-19 ont été transportés par avion vers d’autres hôpitaux du Texas et du Nouveau-Mexique pour créer de l’espace.

Les autorités attribuent cette forte augmentation à une variété de facteurs, de la fatigue pandémique à la réouverture des entreprises à la culture axée sur la famille, où les familles nombreuses vivent souvent dans le même logement.

Le nombre croissant d’affaires est la raison pour laquelle le commissaire du comté d’El Paso, David Stout, est si favorable à l’ordonnance du juge de fermer des entreprises non essentielles, affirmant que les fonctionnaires doivent maîtriser la crise avant que les ressources fédérales ne soient nécessaires et État dans d’autres parties de l’État.

«Lorsque les choses commenceront à empirer ailleurs, les gens devront retourner dans ces autres endroits», a déclaré Stout. «Et puis que va-t-il se passer à El Paso? Non seulement nous n’avons pas assez de professionnels de la santé ici, mais nous allons commencer à perdre ceux qui sont ici pour nous aider.

‘Vous ne pouvez pas ramener mon fils’

Le Texas est devenu mardi le premier État à dépasser le million de cas cumulés depuis le début de la pandémie. L’Etat a eu 19342 décès liés au coronavirus mercredi, selon les données de l’Université Johns Hopkins.

Pour les Texans qui ont perdu un être cher contre Covid-19 cette année, la résurgence du virus a exacerbé le processus de deuil déjà douloureux.

Daniel, le fils de Minerva et Francisco Morales, un infirmier, est décédé en août, quelques semaines avant son 40e anniversaire. Il a laissé une femme et quatre enfants. Le 6 juillet, Daniel a laissé ses enfants à leurs parents, leur a dit au revoir et est allé travailler.

C’était la dernière fois que nous l’avons vu. C’était la dernière fois que ses enfants le voyaient », a déclaré sa mère. Il a ajouté que Daniel avait d’abord terminé son quart de travail et avait fini de soigner ses patients dialysés avant de se rendre aux urgences le même jour.

Daniel Morales a été hospitalisé pendant 29 jours avant de succomber au virus, selon sa famille.

Sa famille se réunissait à l’extérieur de l’hôpital tous les soirs pour prier, croisant les mains en forme de cœur et les élevant en l’air.

Ses parents maintiennent un petit sanctuaire avec ses cendres dans leur maison. À côté de l’urne se trouve une boîte de roches colorées peintes. Ses enfants ont prévu de l’accueillir à la maison de l’hôpital avec un jardin de rocaille.

Minerva a déclaré qu’elle était dévastée par le débat en cours sur la façon de gérer l’économie pendant la pandémie. Pour elle, nul doute que toutes les précautions doivent être prises, quel que soit le coût économique.

Nous avons une chaise vide. Nous avons maintenant un vide qui ne sera jamais comblé. Et tu sais quoi? Si je perds ma maison, si je perds ma voiture, je la remplacerai », a-t-il déclaré. Mais tu ne peux pas ramener mon fils. Tu ne peux pas. Et ils se disputent à ce sujet. Et ça me met en colère.