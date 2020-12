COVID-19 :

Les pompiers de New York échappent au vaccin contre le Covid-19 1:24

. – Des vaccins qui protègent contre le covid-19 sont en route. À quoi les personnes âgées devraient-elles s’attendre?

Les premiers candidats, de Pfizer et Moderna, pourraient arriver avant Noël, selon Alex Azar, qui dirige le département américain de la Santé et des Services sociaux.

Les deux vaccins sont remarquablement efficaces pour prévenir les maladies à coronavirus, selon les informations publiées par les entreprises, bien que la plupart des données d’essais cliniques soient encore à venir. Les deux ont été testés chez des adultes de 65 ans et plus, qui ont développé une forte réponse immunitaire.

Les personnes âgées dans les maisons de retraite et les établissements de soins seront parmi les premiers Américains à être vaccinés, suivant les recommandations de cette semaine d’un comité consultatif fédéral. Les personnes âgées vivant à la maison devront attendre un peu plus longtemps.

De nombreuses incertitudes demeurent. Parmi eux: Quels effets secondaires les personnes âgées peuvent-elles anticiper et à quelle fréquence se produiront-ils? Les vaccins offriront-ils une protection significative aux personnes âgées fragiles ou atteintes de plusieurs maladies chroniques?

Voici un aperçu de ce qui est connu, de ce qui ne l’est pas et de ce qui est à venir:

Le calendrier décisionnel

Le vaccin de Pfizer sera évalué par un comité consultatif de 15 membres de la Food and Drug Administration des États-Unis le 10 décembre. Le vaccin de Moderna devrait comparaître devant le panel le 17 décembre.

Au moins deux jours avant chaque réunion, une analyse par le personnel de la FDA sera publiée. Ce sera la première occasion de voir des données détaillées sur la performance des vaccins dans les grands essais cliniques de phase 3, y compris plus de détails sur leur impact sur les personnes âgées.

Jusqu’à présent, les résultats sommaires divulgués dans les communiqués de presse indiquent que le vaccin de Pfizer, produit en association avec BioNTech, a un taux d’efficacité global de 95% et une efficacité de 94% chez les personnes de 65 ans et plus. L’efficacité globale de Moderna est de 94%, avec 87% d’efficacité dans la prévention d’une maladie modérée chez les personnes âgées, selon Moncef Slaoui, conseiller scientifique en chef de Operation Warp Speed, le programme gouvernemental de développement de vaccins Covid-19. depuis les Etats unis

Si le comité consultatif donne le feu vert, la FDA décidera dans quelques jours ou semaines d’autoriser les vaccins Pfizer et Moderna pour une utilisation d’urgence. La distribution du vaccin a déjà commencé et les prestataires de soins de santé devraient commencer à l’administrer immédiatement après les actes de la FDA.

Qui reçoit le vaccin en premier

Lors d’une réunion du 1er décembre de la Commission consultative sur les pratiques d’immunisation, qui guide les Centers for Disease Control and Prevention des États-Unis sur les vaccins, les experts ont recommandé que les personnes vivant dans des maisons de retraite ( principalement des maisons de retraite et des résidences-services) et les travailleurs de la santé sont les premiers groupes à recevoir les vaccins contre le covid-19.

Cela reconnaît le fardeau extraordinaire du covid-19 dans les maisons de soins infirmiers. Bien que ses résidents représentent moins de 1% de la population américaine, ils représentent 40% des décès par COVID, soit plus de 100 000 décès à ce jour.

La décision de la commission intervient malgré le manque de preuves que les vaccins Pfizer et Moderna sont efficaces et sûrs pour les personnes âgées fragiles et vulnérables recevant des soins de longue durée. Aucun vaccin n’a été testé dans cette population. Les responsables fédéraux insistent sur le fait que les effets secondaires seront soigneusement surveillés.

Qui se fait vacciner après les personnes âgées?

Viennent ensuite probablement les travailleurs essentiels incapables de travailler à domicile, tels que la police, les pompiers, les enseignants et les personnes employées dans la transformation et le transport des aliments, selon les délibérations de la commission le 23 novembre. ils n’ont pas atteint un vote formel.

Ensuite, il s’agirait des adultes atteints de maladies à haut risque comme le diabète, le cancer, les maladies rénales, l’obésité, les maladies cardiaques et les maladies auto-immunes, ainsi que tous les adultes de 65 ans et plus.

Bien que les États suivent généralement les directives de l’ACIP, certains États peuvent choisir, par exemple, de vacciner les personnes âgées à haut risque avant certaines catégories essentielles de travailleurs.

Ne figurent pas sur la liste les aidants naturels, qui fournissent un soutien essentiel aux personnes âgées vulnérables vivant dans la communauté, une main-d’œuvre non rémunérée de dizaines de millions de personnes.

«Si quelqu’un fournit des soins quotidiens, il est logique qu’il ait également accès au vaccin, pour assurer la sécurité de tout le monde», a déclaré Beth Kallmyer, vice-présidente des soins et du soutien de l’Association Alzheimer.