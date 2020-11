COVID-19 :

. – Si vous pensez qu’un résultat négatif au test COVID-19 signifie que vous n’avez pas le virus, vous pourriez vous tromper.

Cela peut prendre des jours pour qu’une nouvelle infection apparaisse sur le test du coronavirus.

«Nous savons que la période d’incubation du covid-19 peut aller jusqu’à 14 jours. Et avant cela, vous pouvez avoir un résultat négatif et n’avoir aucun symptôme », a déclaré le Dr Leana Wen, docteur en médecine d’urgence.

“Mais vous pourriez en fait héberger le virus et être capable de le transmettre à d’autres personnes”, a-t-il expliqué.

Donc, si vous voulez vous faire tester avant de voir des amis ou de la famille, voici ce que vous devez savoir:

Si j’étais infecté hier, un test détecterait-il le virus aujourd’hui?

Probablement non. Une étude publiée dans la revue médicale Annals of Internal Medicine a examiné les faux négatifs dans les tests de personnes qui avaient effectivement COVID-19.

L’étude a estimé que pendant quatre jours d’infection avant l’apparition des symptômes, la probabilité d’obtenir un résultat de test incorrect / négatif le jour 1 était de 100%.

Le jour où les gens ont commencé à présenter des symptômes, le taux moyen de faux négatifs est tombé à 38%, selon l’étude. Trois jours après le début des symptômes, le taux de faux négatifs est tombé à 20%.

«Le virus prend simplement du temps à se répliquer dans le corps à des niveaux détectables», a déclaré Justin Lessler, auteur principal de l’étude et professeur associé d’épidémiologie à la Johns Hopkins Bloomberg School of Public Health.

“Vous ne pouvez être infecté que par quelques particules virales, mais celles-ci ne seront détectables que lorsqu’elles auront le temps de se répliquer à des niveaux adéquats pour être détectées”, a-t-il déclaré à CNN par e-mail.

Alors, combien de jours une personne doit-elle attendre après une éventuelle exposition pour se faire tester?

“Il n’y a pas de règle définitive, mais les preuves suggèrent que se faire tester avant le troisième jour après l’exposition n’est pas très utile”, a déclaré Lessler.

Puis-je être contagieux si le test est négatif?

Bien sûr. «Les gens ont le sentiment que si le test (est négatif), ils sont hors de danger. Et ce n’est pas comme ça », a déclaré le Dr Rochelle Walensky, chef de la division des maladies infectieuses au Massachusetts General Hospital.

Pour les personnes atteintes du COVID-19, les symptômes peuvent mettre jusqu’à deux semaines à apparaître, mais le délai moyen est d’environ cinq jours, a déclaré Walensky.

«En général, on pense que vous êtes le plus contagieux les deux jours avant ce jour et les deux jours après», a-t-il déclaré.

L’une des raisons pour lesquelles ce virus se propage si facilement est que les gens peuvent le propager sans aucun symptôme. Les Centers for Disease Control and Prevention (CDC) américains estiment que 40% des infections sont asymptomatiques et que 50% des transmissions se produisent avant le début des symptômes.

«C’était l’un des plus gros talons d’Achille de tout cela. Et il a été entre les plus grands défis et les choses inattendues parce que (avec) ses cousins ​​ce n’est pas vrai », a déclaré Walensky.

«La raison pour laquelle nous avons pu contrôler l’épidémie de SRAS si rapidement, même s’il y a manifestement eu beaucoup de morts là-bas, mais cela ne s’est pas transformé en pandémie, c’est parce que les gens n’ont pas propagé (le virus) avant d’avoir des symptômes.

Les différents tests covid-19 sont-ils importants?

Il existe deux principaux types de tests de diagnostic qui tentent de détecter si vous avez une infection à coronavirus active:

le tests moléculairesComme les tests PCR, ils recherchent le matériel génétique du virus. La plupart de ces tests sont effectués avec des prélèvements nasaux ou de la gorge, bien que certains puissent être effectués avec de la salive, selon la Food and Drug Administration (FDA) des États-Unis.

«Ce test est généralement très précis et n’a généralement pas besoin d’être répété», explique la FDA.

Cependant, l’inconvénient des tests moléculaires est que les résultats peuvent prendre un certain temps. En fait, ils peuvent vous les donner du même jour à une semaine après que vous ayez passé le test.

«Pour les personnes présentant des symptômes, les études jusqu’à présent montrent que la précision des tests moléculaires pour trouver un cas positif augmente chaque jour après l’exposition», a déclaré Pia MacDonald, épidémiologiste des maladies infectieuses à l’institut de recherche à but non lucratif. RTI International.

Cependant, pour les personnes infectées qui ne présentent aucun symptôme, les taux d’exactitude sont moins clairs, a-t-il déclaré. «Les études sur la performance des tests moléculaires chez les personnes asymptomatiques sont très limitées», a-t-il expliqué.

Différences dans les tests d’antigène

le test d’antigène ceux-ci sont souvent appelés tests rapides (bien que certains tests moléculaires soient également rapides). Les tests d’antigène ne sont pas des tests d’anticorps, qui vous indiquent si vous avez déjà eu le virus et si vous avez déjà développé des anticorps contre l’infection.

Les tests antigéniques ne recherchent pas le matériel génétique du virus comme le font les tests moléculaires. Au lieu de cela, ils recherchent des protéines spécifiques à la surface du virus.

La bonne nouvelle est que vous pouvez obtenir les résultats de votre test d’antigène en moins d’une heure. La mauvaise nouvelle est que vous êtes plus susceptible d’obtenir un faux négatif avec un test rapide d’antigène.

«Les résultats positifs sont généralement très précis, mais les résultats négatifs peuvent devoir être confirmés par un test moléculaire», explique la FDA.

“Les tests antigéniques sont plus susceptibles de manquer une infection à coronavirus active que les tests moléculaires”, ajoute-t-il.

Cela pourrait aider à expliquer une partie de la propagation récente du covid-19 liée à la Maison Blanche.

Alors que les membres du personnel proches du président Donald Trump et du vice-président Mike Pence sont fréquemment testés, le personnel de la Maison Blanche utilise souvent des tests antigéniques rapides, qui ont généralement un taux de faux négatifs plus élevé que les tests. moléculaire.

Quel que soit le type de test diagnostique que vous utilisez, vous êtes généralement plus susceptible d’obtenir un faux négatif qu’un faux positif.

«Si un test moléculaire est positif, il reflète fidèlement une personne infectée», a déclaré MacDonald.

S’il est négatif, il est moins certain que la personne est vraiment négative. Il en va de même pour les tests d’antigènes », a-t-il expliqué.

Puis-je me faire tester à la maison?

Oui. Il existe des kits de test maison disponibles, tels que le test moléculaire Everlywell Covid-19. Les utilisateurs prélèvent leurs propres échantillons avec des écouvillons nasaux et les envoient par courrier à un laboratoire, qui enverra les résultats numériquement dans les 24 à 48 heures suivant la réception des échantillons.

Mais obtenir tout type de test COVID-19 trop tôt pourrait manquer une infection, a déclaré le Dr Frank Ong, directeur médical et scientifique d’Everlywell.

«Alors que la capacité de dépistage a continué d’augmenter, de plus en plus de personnes asymptomatiques ou légèrement symptomatiques ont été testées. La plupart d’entre eux ont probablement des charges virales plus faibles dans leurs échantillons cliniques », a-t-il déclaré.

Que dois-je faire si je veux voir des amis ou de la famille à Thanksgiving pour minimiser mon risque de covid-19?

Si vous insistez pour voir quelqu’un qui ne vit pas avec vous le jour de Thanksgiving, il est préférable de vous mettre en quarantaine 14 jours à l’avance, a déclaré Walensky.

«Si vous le faites correctement, vous n’avez pas besoin de preuves», dit-il. “C’est probablement la meilleure façon de le faire”, a-t-il ajouté.

Pour être clair: l’auto-quarantaine signifie rester à la maison. Cela ne veut pas dire que vous pouvez sortir faire des courses.

«« Épicerie »et« quarantaine »ne rentrent pas dans la même phrase», a déclaré Walensky.

Lessler a convenu que la quarantaine était pour le mieux et que tout test devait être fait à bon escient.

«Si vous rendez visite à un parent plus âgé et que vous avez un risque raisonnable d’être exposé, rien ne peut remplacer la quarantaine de 14 jours», a déclaré Lessler.

«J’attendrais au moins 10 jours (de quarantaine) et passerais un test négatif», a-t-il déclaré alors que les familles se préparaient à célébrer Thanksgiving au milieu de la pandémie de covid-19.

«Si vous rendez visite à un parent plus jeune et en meilleure santé et que vous avez peu de chances d’être exposé avant ou pendant le voyage, alors 5 ou 7 jours (de quarantaine) plus un test négatif est probablement une grande réduction du risque, bien qu’il n’y ait aucune garantie de sécurité “, a expliqué

Que dois-je faire après un test négatif pour COVID-19 pour célébrer Thanksgiving?

Il est important de faire une quarantaine stricte non seulement avant le test COVID-19, mais aussi après.

“Vous voulez absolument rester en quarantaine pendant que vous attendez les résultats du test et assurez-vous que tous ceux que vous rencontrez sont sur la même longueur d’onde sur le plan de contrôle du risque d’infection”, a déclaré Lessler.

Il y a déjà eu des cas de propagation du coronavirus au sein des familles quelques jours après qu’une personne a été testée négative, a déclaré le Dr Michael St.Louis, membre de l’équipe de conseil communautaire des CDC.

St. Louis a déclaré que tout le monde devrait se rappeler de traiter les membres de la famille vivant dans des maisons différentes de la même manière qu’ils traiteraient leurs amis ou collègues pendant la pandémie.

Quelle est la façon la plus sûre de célébrer Thanksgiving dans une pandémie de covid-19?

La meilleure façon d’aider tout le monde à rester en bonne santé et à prévenir les infections au COVID-19 est de célébrer Thanksgiving à distance.

“J’ai trois enfants … Et mes parents ne nous rejoindront pas cette année”, a déclaré Walensky.

C’est juste horrible. Mais ce que je soutiens vraiment, c’est que mes parents sont en assez bonne santé et que je ne me pardonnerais jamais si je les mettais en danger. Et j’attends avec impatience 2021 quand nous pourrons être ensemble », a-t-il ajouté.

Le CDC suggère de célébrer virtuellement avec ses proches. Vous pouvez également préparer des plats traditionnels de Thanksgiving et les livrer «sans contact» à la famille, aux voisins ou à ceux qui se sentent seuls.

Walensky a déclaré que les petits sacrifices consentis pour Thanksgiving lors de la pandémie de COVID-19 aideront à s’assurer que tout le monde est en assez bonne santé pour s’asseoir à la table l’année prochaine.

“Au moins, ils seront là l’année prochaine, alors qu’un comportement irresponsable maintenant pourrait signifier qu’ils ne seront plus là plus tard”, a-t-il déclaré.

“Faisons cela pour avoir une meilleure chance d’être ensemble en bonne santé autour de la table en 2021”, a-t-il ajouté.

Lauren Mascarenha de CNN a contribué à ce rapport.