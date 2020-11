COVID-19 :

Les acouphènes et la surdité renforcent leur relation avec le coronavirus. Récemment, l’University College London et le Royal National Throat Nose and Ear Hospital de Londres ont étudié un homme de 45 ans qui perte auditive après avoir contracté le COVID-19. C’était le premier cas en Royaume-Uni. L’individu, qui n’avait pas de pathologies auditives antérieures, a commencé à ressentir un bourdonnement dans l’oreille gauche (acouphène) puis a soudainement perdu son audition.

Maintenant, de nouvelles recherches ont révélé que acouphène, une condition courante qui provoque la perception de bruit dans l’oreille et la tête, également peut être aggravé par COVID-19, ainsi que par les mesures recommandées par les autorités pour nous en protéger. L’étude portant sur 3103 personnes souffrant d’acouphènes a été menée par l’Université Anglia Ruskin (ARU), avec le soutien de la British Tinnitus Association et de l’American Tinnitus Association, et comprenait participants de 48 pays, la grande majorité de Royaume-Uni et États-Unis.

Publiée dans le magazine Frontiers in Public Health, la recherche a révélé que 40% des patients présentant des symptômes du COVID-19 connaissent simultanément une aggravation de leurs acouphènes. De plus, un petit nombre de participants ont également signalé que leur état était déclenché par le développement de symptômes de COVID-19, ce qui pourrait renforcer la théorie selon laquelle les acouphènes pourraient être un symptôme de “ COVID prolongé ”.

Les changements causés par la pandémie ont aggravé les acouphènes

«Les résultats de cette étude mettent en évidence les complexités associées à l’expérience d’acouphènes et comment les deux facteurs internes, tels que anxiété accrue et les sentiments de solitudeet des facteurs externes, tels que changements dans les routines quotidiennes, ils peuvent avoir un effet significatif sur la maladie », explique l’auteur principal de l’étude, le Dr Eldre Beukes, chercheur à l’Université Anglia Ruskin (ARU) à Cambridge, en Angleterre, et à l’Université Lamar au Texas. Certains patients commencent même à souffrir d’une perte auditive. “C’est quelque chose qui doit être examiné de près pour les services cliniques et de soutien », conclut l’expert.

le 46% des répondants Royaume-Uni ils ont dit que Changements de style de vie avait nui à ses acouphènes par rapport au 29% en Amérique du Nord. le préoccupations internes comme la peur de contracter le COVID-19, les inquiétudes financier, la solitude et les troubles du sommeil ont contribué à rendre les acouphènes plus gênants pour le 32% des personnes en général, avec des facteurs externes tels qu’une augmentation des appels vidéo, des environnements domestiques plus bruyants, l’enseignement à domicile et une consommation accrue de café et d’alcool également cités par les répondants. Les femmes et les moins de 50 ans ont trouvé que les acouphènes étaient beaucoup plus gênants pendant la pandémie.

Qu’est-ce que l’acouphène et comment est-il traité?

Les acouphènes, également appelés acouphènes, sont bourdonner, sifflet, murmure ou sifflet à l’intérieur de l’oreille, une sensation inconfortable qui altère la qualité de vie de ceux qui en souffrent. C’est dû à un troubles du système nerveux qui amène la personne affectée à entendre quelque chose sans un stimulus externe pour le provoquer. Selon l’Association de Madrid des personnes touchées par les acouphènes, en Espagne, environ 3,5 millions de personnes sont touchées. Habituellement, il apparaît à partir de 45 ans et il est plus fréquent chez les hommes (66%) que chez les femmes (34%).

Actuellement, il n’existe aucun remède ou traitement scientifiquement prouvé pour les acouphènes. Cependant, il existe des thérapies qui peuvent percevoir le bruit. La thérapie de recyclage ou d’accoutumance (TRT) est considérée comme la plus efficace pour cette pathologie, car elle présente un efficacité prouvée dans 85% des cas. Il est prévu que la personne affectée s’habitue à la présence de ces bourdonnements ou sons et finisse par ne pas les percevoir comme quelque chose d’ennuyeux.