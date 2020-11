COVID-19 :

Avec la réouverture des restaurants, vous pourriez penser qu’il est prudent de dîner à nouveau. Ce n’est vraiment pas le cas.

Mais il existe des moyens de le rendre plus sûr.

Les New-Yorkais comme moi grignotent dans la ville depuis des mois et n’ont recommencé à manger à l’intérieur que récemment.

Cela peut être une expérience effrayante et stressante, en particulier dans une ville où le coronavirus a tué plus de 500 personnes par jour à son apogée en avril. Mais parfois, vous avez juste envie d’aller dîner.

Si vous voulez le faire, suivez les conseils d’un New-Yorkais. Voici neuf conseils pour vous aider à rester en sécurité:

Demandez-vous si vous avez besoin d’aller dîner: «En fin de compte, il y a toujours un risque de manger au restaurant en ce moment», a déclaré à CNN le Dr Stephen Berger, expert en maladies infectieuses et co-fondateur du Global Infectious Diseases Network. et épidémiologie.

Appelez à l’avance pour éviter les grandes foules: Si vous décidez de dîner à l’extérieur, appelez à l’avance pour vous assurer qu’il n’y a pas beaucoup de monde et que le restaurant respecte les règles de distanciation sociale appropriées.

Renseignez-vous sur leurs protocoles de sécurité: les plus prudents administreront des contrôles de température, désinfecteront régulièrement les tables et les poignées de porte, imposeront l’utilisation de masques faciaux et même conserveront les dossiers des clients pour suivre les contacts.

Choisissez des sièges à l’extérieur lorsque cela est possible: les experts en santé disent qu’il est préférable d’être à l’extérieur, là où le virus peut se propager dans l’air.

Apportez votre propre désinfectant pour les mains et vos lingettes – de nombreux restaurants ont installé des stations de désinfection pour les mains. Mais vous ne pouvez pas toujours compter sur eux.

Utilisez votre masque facial: il est important de porter un masque facial chaque fois que vous êtes dans un restaurant et lorsque vous ne mangez ni ne buvez.

Évitez la salle de bain: si vous pouvez la tenir, faites-la. À New York, il est difficile de trouver des toilettes publiques propres. Pendant une pandémie, même les salles de bain les plus propres ne seront pas assez propres.

Ne tardez pas: le temps où vous pouviez rester toute la nuit à partager une bouteille de vin avec vos amis est révolu. Aujourd’hui, le but de manger au restaurant devrait être de manger et de partir le plus rapidement et en toute sécurité possible.

Laissez un pourboire généreux: il n’y a jamais eu de moment plus important pour donner un pourboire.