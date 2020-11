COVID-19 :

Nombre record de cas dans le monde la semaine dernière: 2,8 millions, selon l’OMS

Près de 3 millions de cas de coronavirus ont été signalés dans le monde au cours des sept derniers jours, un record mondial, a rapporté mardi l’Organisation mondiale de la santé.

C’est la plus courte augmentation exponentielle du nombre de cas depuis le début de la pandémie, ont déclaré des responsables de l’OMS dans un communiqué de presse, mais le nombre de nouveaux décès est comparable aux semaines précédentes.

Plus de 42 millions de cas de covid-19 ont été signalés dans le monde au 25 octobre et 1,1 million de décès, a déclaré l’agence de santé, avec 2,8 millions de nouveaux cas et 40000 nouveaux décès dans le dernier la semaine.

L’Europe a signalé le plus grand nombre de nouveaux cas pour la deuxième semaine consécutive avec plus de 1,3 million, soit une augmentation de 33% par rapport à la semaine précédente, a déclaré l’OMS, et contribue à 46%, soit près de la moitié, de tous de nouveaux cas dans le monde cette semaine.

“De même, le nombre de décès continue d’augmenter dans la région avec une augmentation de 35% par rapport à la semaine dernière et représente près d’un tiers de tous les nouveaux décès dans le monde”, a rapporté l’agence.

Les cas augmentent également dans les régions des Amériques, de la Méditerranée orientale et de l’Afrique.

“Malgré les variations régionales, les pays qui ont signalé le plus grand nombre de cas la semaine dernière restent les mêmes que les trois semaines précédentes: l’Inde, les États-Unis, la France, le Brésil et le Royaume-Uni”, ont déclaré des responsables de l’OMS. .

Les États-Unis, le Brésil et l’Argentine continuent de signaler le plus grand nombre de nouveaux cas régionaux de COVID-19 et de nouveaux décès, avec respectivement 78% et 67%.

Aux États-Unis, les chiffres ont grimpé en flèche depuis le 7 septembre, lorsque le pays a enregistré 240000 nouveaux cas cette semaine-là pour plus de 400000 nouveaux cas la semaine dernière.

“Les cas approchent du pic épidémique précédent en juillet”, a déclaré l’OMS.

Les États-Unis enregistrent également 1 318 nouveaux cas par million d’habitants, mais ce nombre est inférieur à celui de plusieurs pays européens comme le Royaume-Uni, avec 2 200 cas par million, et la France, avec 3 300 par million.

Le nombre de morts aux États-Unis a dépassé 225 000, selon l’Université Johns Hopkins.