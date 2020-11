COVID-19 :

TEXAS – Des milliers de personnes ont été économiquement affectées par la pandémie COVID-19.

C’est pourquoi les leaders communautaires ont uni leurs forces afin que chaque comté offre différents types de ressources, que ce soit pour les particuliers ou les entreprises, qui en ont besoin. Ci-dessous, nous partageons les informations:

À Garland: Programme d’aide urgente au logement en partenariat avec des œuvres caritatives catholiques pour ceux qui ont des problèmes avec le paiement des hypothèques ou du loyer. Pour être admissible, vous devez prouver que vous êtes un résident de Garland, que votre revenu est inférieur à 120% du revenu familial de la région et que vous n’avez pas reçu d’aide supplémentaire au logement dans le cadre du programme fédéral de relance économique appelé CARES. Prenez rendez-vous au 214-613-3164, les jeudis et vendredis de 10 h à 17 h. Pour plus d’informations sur les documents à présenter, composez le 214-257-0674 ou Suivez ce lien.

Le Département de la santé et des services sociaux du comté de Dallas rouvre son aide financière par le biais du programme EHAP, afin que les résidents puissent payer leur loyer ou leur hypothèque. Suivez ce lien pour postuler. Pour plus d’informations, vous pouvez appeler le 214-8191968 ou Suivez ce lien.

Retard de votre loyer en raison de la réduction des heures ou de la perte de votre emploi? La ville de Dallas a désigné des fonds reçus par le biais de la loi CARES pour aider les résidents. Pour plus de détails sur les exigences ou le processus de candidature, vous pouvez cliquez ici ou visitez: DallasCaresActRent.org. Abounding Prosperity, Inc. a été sélectionné pour travailler avec la ville de Dallas pour fournir une aide au loyer et des paiements de services publics à toutes les familles à faible revenu résidant dans le sud de Dallas et dans les communautés environnantes touchées par le COVID-19. Les particuliers peuvent recevoir jusqu’à 2 mois d’aide à la location ou aux services publics avec un maximum de 1 500 $ par mois. Pour plus d’informations, vous pouvez appeler le 214-421-4800 ou envoyer un courriel à agoree@aboundingprosperity.org. Certains Nord-Texans qui sont en retard sur leurs paiements de loyer bénéficieront désormais d’une plus grande protection. Le gouvernement de Donald Trump a annoncé la nouvelle ligne directrice qui comprend ce qui suit: Le locataire doit certifier qu’il a fait le meilleur effort pour recevoir l’aide du gouvernement 2) Une personne seule ne peut pas gagner plus de 100000 $ et une famille plus de 200000 $ 3 ) Vous ne pouvez pas payer de loyer en raison d’une perte de revenu 4) Vous faites de votre mieux pour effectuer des paiements partiels et 5) Vous devez déclarer que l’expulsion vous rendrait sans abri et vous forcerait à emménager avec quelqu’un d’autre. Pour plus d’informations, vous pouvez envoyer un e-mail à dallasevictions2020@gmail.com et vous pouvez cliquer ici pour récupérez le formulaire dans le fichier. Le département de la santé et des services sociaux du comté de Dallas a commencé à recevoir des demandes pour le programme de quarantaine de population non complexe en réponse au COVID-19. Le programme vise à fournir un hébergement temporaire aux personnes diagnostiquées avec le COVID-19 qui doivent être en quarantaine entre 14 et 21 jours et ne peuvent pas rentrer chez elles en raison de situations telles que le fait d’avoir un membre de la famille souffrant d’autres problèmes de santé, des parents âgés, etc. Le programme est uniquement disponible pour les personnes résidant dans le comté de Dallas, mais en dehors de la ville de Dallas. Pour plus d’informations, vous pouvez appuyer ici ou appelez le 214-819-5143. United Way of Metropolitan Dallas s’est associé à des organismes sans but lucratif de la région pour verser 4,7 millions de dollars de la loi CARES pour payer les frais de location. Le financement est alloué sur la base du premier arrivé, premier servi et est basé sur les besoins financiers et l’impact du COVID-19 sur le revenu d’une famille. Suivez ce lien pour postuler.

La ville d’Irving offre de l’aide aux entreprises ainsi qu’aux garderies. Pour plus d’informations vous pouvez appuyer ici. La ville d’Irving offre une assistance aux parents ou tuteurs d’enfants qui ont besoin de services de garde. Les fonds ont été reçus dans le cadre du programme CARES Act et fournissent jusqu’à 2000 $ par famille touchée par le COVID-19. Les candidats doivent avoir résidé à Irving avant le 1er mars 2020 et avoir été touchés au travail par le coronavirus, entre autres exigences. Pour plus de détails et envoyer votre demande cliquez ici ou visitez: https://www.cityofirving.org/3631/Youth. Le programme «Preserve the Fort» offre une aide aux petites entreprises. Il est mené avec Centraide du comté de Tarrant et d’autres organisations locales pour aider les entreprises pendant cette pandémie. Pour plus de détails vous pouvez appuyer ici ou si vous êtes prêt à démarrer votre application, vous pouvez appuyer ici. Aide financière aux petites entreprises du comté de Tarrant: La Chambre de commerce hispanique de Fort Worth a annoncé qu’elle disposait de ressources financières à fournir. La première étape consiste à s’inscrire en appuyant ici. Aussi, vous pouvez cliquer ici pour plus de détails.

Comté de Tarrant: Une aide financière pour payer votre loyer sera disponible jusqu’au 30 décembre 2020. Pour plus de détails vous pouvez appuyer ici.

Comté de Tarrant: La Cour des commissaires du comté de Tarrant a également désigné des fonds pour l’aide au logement. cliquez ici pour plus de détails. La ville de Mesquite a également un programme de financement pour aider les entreprises et les résidents touchés par le COVID-19. Pour demander de l’aide, vous avez jusqu’au 15 novembre et pour plus de détails sur l’aide en espagnol et les exigences, vous pouvez appuyer ici. Vous pouvez également envoyer un courriel à CCDdisaster@ccdallas.org ou par téléphone au 214-257-0674. La ville de Cedar Hill a lancé un programme d’aide à l’habitation pour ceux qui ne peuvent pas payer leur loyer, leur hypothèque ou même certains services publics, pour ceux qui sont admissibles. Le financement se fait par la loi CARES. Suivez ce lien pour postuler. Aussi pour obtenir des informations sur le programme et les documents requis, appelez le (214) 819-1968, du lundi au jeudi de 9 h à 16 h ou vous pouvez suivre ce lien.

La ville de DeSoto peut également aider les petites entreprises. Pour plus d’informations, vous pouvez appeler le 972-230-9694 ou envoyer un e-mail à smallbusinessgrant?@desototexas.gov. Avez-vous besoin de trouver des informations sur l’aide financière, le travail, le logement et les refuges, entre autres? Tu peux cliquez ici pour plus de détails.