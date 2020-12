COVID-19 :

La politique obligataire de Nicolás Maduro continue de fonctionner avec une moyenne de deux obligations par mois. Cette aide s’adresse aux personnes les plus vulnérables affectées par la situation économique qui a engendré la pandémie de coronavirus. L’aide sociale vise à améliorer la qualité de vie des Vénézuéliens.

Forme

Il Registre autonome et service notarial (SAREN) est responsable de la publication et de la réception de l’affidavit de contact. Les Vénézuéliens envoient leur formulaire à l’institution avec toutes leurs données personnelles: mobile, email, etc. Par la suite, ce document sera envoyé à la Plataforma Patria.

SAREN fait partie du Ministère du pouvoir populaire pour les relations intérieures, la justice et la paix. Cette entité exerce les fonctions de notaire et de registraire de tous les documents de vente, signatures et registres des entreprises et des particuliers. De plus, il est chargé de rendre officiel tous les documents de la population.

Le modèle du Affidavit de contact est un outil que le gouvernement fournit aux utilisateurs du système de protection sociale de la carte nationale afin qu’ils soient informés des futurs paiements électroniques, tels que les bons.