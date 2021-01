COVID-19 :

ERC et Junts par Catalunya (JxCat), partenaires du gouvernement de Catalogne, ont traîné ce samedi leur guerre interne à l’épisode du macro-parti illégal de Llinars del Vallès (Barcelone), qui n’a été démantelé par les Mossos d’Esquadra que 40 heures plus tard malgré les interdictions existantes en raison de la pandémie de coronavirus.

De Junts per Catalunya, les partisans de l’ancien président Carles Puigdemont ont critiqué le retard du gouvernement à réagir, en se concentrant sur la santé, tandis que d’Esquerra Republicana ils ont remis en cause les actions du ministre de l’Intérieur, Miquel Sàmper, Conseiller pour Junts à Tarrasa avant de remplacer Miquel Buch en septembre.

Par exemple, le candidat JxCat à la présidence de la Generalitat, Laura Borràs, décrit comme “inacceptable et scandaleux” que jusqu’à ce samedi, la soirée “rave” qui avait eu lieu depuis le réveillon du Nouvel An dans la ville barcelonaise de Llinars del Vallès n’ait pas eu lieu. Deux vingt-ans ont été arrêtés comme organisateurs présumés.

Au milieu des accusations portées entre les services de l’Intérieur (géré par JxCat) et de la Santé (dirigé par ERC) sur la responsabilité ultime de l’expulsion du navire, Borràs a regretté la passivité face à cet événement, selon Efe.

«C’est inacceptable et scandaleux. Vous devez avoir des protocoles mis à jour pour pouvoir agir sans délais incompréhensiblesBorràs a déclaré sur son compte Twitter officiel. En outre, le leader du JxCat a souligné que le parti était “une violation flagrante des restrictions”. «Les gens qui respectent les règles méritent de voir une action forte contre ce parti. S’ils demandent des responsabilités à la population, l’administration doit également être responsable dans la gestion de telles situations », a-t-il ajouté.

La sensation de permissivité ne favorisait pas les soins contre lesquels les gens agissaient. Je ne peux pas poursuivre les gens qui n’ont pas de grandes célébrations et pour le moment autoriser les fêtes qui défient les normes.

Quelque chose ne s’ha fet bé si la fête continue, car la pandémie continue aussi. – Laura Borràs 🎗 (@LauraBorras) 2 janvier 2021

Pour le candidat du parti Puigdemont à la Generalitat, «Le sentiment de permissivité ne favorise pas l’appel aux gens d’agir avec prévention »et soutient que« nous ne pouvons pas demander aux gens de ne pas organiser de grandes célébrations et, en même temps, autoriser les partis qui défient les règles. Quelque chose ne va pas bien », a-t-il ajouté, dans un geste clair au président par intérim de la Generalitat, Père Aragonèspar ERC.

De son côté, Aragonès a annoncé ce samedi sur Twitter que l’expulsion du macro-parti était en cours, qui a rassemblé près de 300 personnes en violation de toutes les mesures de sécurité, et a déclaré face aux critiques de ses propres partenaires de la coalition que « Nous examinerons avec l’Intérieur comment les événements se sont développés pour éviter qu’une situation présentant ces caractéristiques ne se reproduise et les performances sont plus rapides »il admit.

La rave de Llinars del Vallès est desallotjant. Nous passerons en revue l’intérieur de la façon dont les fets se sont développés afin d’éviter qu’une situation d’événements caractéristiques ne se reproduise et que les actions suivent plus rapidement. – Pere Aragonès 🎗 (@perearagones) 2 janvier 2021

Le remplaçant du handicapé Quim Torra à la tête de la Generalitat a fait allusion au ministre de l’Intérieur, Miquel Sàmper (Junts), qui a été la cible d’attaques de la part d’éminents dirigeants de l’ERC, comme le porte-parole des républicains au Congrès des députés , Gabriel Ruffian. A travers les réseaux sociaux, Rufián s’est moqué du fait que Sàmper était considéré comme le ministre de la «révélation».

“Gênant”

D’autre part, le président de Ciudadanos, Inés Arrimadas, a jugé “très honteux” que le gouvernement “ait permis” la “rave” des Llinars. Cela a été déclaré ce samedi par Arrimadas après que les Mossos d’Esquadra et la police locale de ladite ville de Barcelone ont commencé l’expulsion de la «rave».

Le chef de la formation orange a dénoncé que plus tard de la Generalitat “ils persécutent et infligent au minimum des amendes aux commerçants et aux pigistes”. «Il est très honteux que le gouvernement ait permis ces irresponsables se moquent des familles, les travailleurs, les agents de santé et tous les citoyens avec une fête illégale organisée depuis le réveillon du Nouvel An au milieu de la pandémie », a déclaré Arrimadas.

Dans le même esprit, son partenaire dans les rangs et candidat Cs à la Generalitat aux élections régionales du 14 février Carlos Carrizosa, a reproché que la procédure d’expulsion à Llinars ne se soit déroulée que deux jours après son début: “Quelle est la raison pour laquelle il y a tant de manches avec les fêtards?”

Illa “aurait dû dire quelque chose”

Dans des déclarations aux médias après avoir visité les caves Vinícola de Sarral à Tarragone, Carrizosa a annoncé que son groupe avait demandé la comparution du ministre de l’Intérieur, Miquel Sàmper, et de la ministre de la Santé, Alba Vergès, pour clarifier les faits en le Parlement, et a ajouté que le ministre de la Santé et candidat du CPS aux élections du 14F, Salvador Illa, “J’aurais dû dire quelque chose”, a rapporté Ep.

Quant aux élections prévues le 14 février en Catalogne, Carrizosa s’est présenté comme l’option modérée et sensée contre «les tripartites du parti socialiste et les procés» des indépendantistes. En ce sens, il a qualifié de “scandaleux” qu’Illa soit présenté comme un candidat pour un PSC qui acceptera “Avec qui et à n’importe quel prix”.