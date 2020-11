COVID-19 :

Le Conseil des ministres approuvé mardi dernier un aide extraordinaire de 430 euros tous les mois aux chômeurs qui ont consommé leurs avantages ou allocations entre le 14 mars et le 30 juin. Avec cette mesure, réalisée un peu plus tard que prévu, le gouvernement central espère arriver à un peu plus de 250 000 chômeurs.

Comme le arrêté publié au Journal officiel de l’État (BOE), la demande de cette aide spéciale “peut être introduite à partir de jour après la date d’entrée en vigueur de ce décret-loi royal et jusqu’au 30 novembre 2020 inclus “.

La durée maximale ce sera de 90 jours et le montant de 430 euros équivaut à 80% de l’indicateur public de revenus à effets multiples (IPREM) en vigueur à tout moment. Il peut être demandé via un formulaire de pré-demande de prestations individuelles et auprès des agences pour l’emploi du SEPE.

Il n’est pas compatible avec le revenu minimum vital

Pour accéder à cette aide, vous devez vous conformer une série d’exigences:

– Avoir épuisé les allocations de chômage entre le 14 mars et le 30 juin.

– Être à chômage.

– Ne pas avoir accès au revenu minimum vital

– Avoir a cessé de recevoir du chômage en juin.

Donc, les personnes qui n’ont pas d’emploi actuellement, ne bénéficient pas d’ERTE et n’obtiennent aucun avantage pour le chômage ou ils ne peuvent pas non plus accéder au revenu minimum vital, sera capable demander cette aide.