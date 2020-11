COVID-19 :

Le gouvernement a approuvé l’aide extraordinaire aux chômeurs qui ont consommé leurs avantages ou allocations lors d’un état d’alerte au printemps dernier. Une mesure qui arrive plus tard que prévu et qui bénéficiera moins que ce qui était initialement prévu. Avec cette aide, le gouvernement central espère toucher plus de 200 000 chômeurs avec une aide de 430 euros par mois.

Conditions, bénéficiaires et délais pour demander les 430 euros

L’idée est que ces avantages arriver pour trois mois pour ceux qui ont épuisé leur assurance chômage entre la déclaration de l’état d’alarme avant la pandémie et le 30 juin dernier, tel que rapporté par le ministère du Travail après les décisions convenues. Une pétition réclamée par les syndicats car l’aide née pendant la pandémie (comme ERTE ou les prestations aux employés de maison) laisserait de côté un groupe majoritaire: lCeux qui se sont retrouvés sans travail en raison de cette crise économique qui a causé le coronavirus et que, en raison des restrictions et de l’état d’alarme, ils n’ont pas pu trouver un autre emploi. Les exigences sont les suivantes pour les candidats:

Avoir épuisé toutes vos prestations (revenu contributif, social ou d’insertion active) entre le 14 mars (date de début de l’état d’alarme) et le 30 juin dernier Être au chômage et inscrit comme demandeur d’emploi dans la fonction publique de Emploi.

De plus, les personnes qui respectent les mois d’attente pour accéder à la subvention pour l’épuisement de la prestation contributive.

Délais et comment demander de l’aide SEPE

Concernant les délais, la nouvelle subvention spéciale peut être demandée à ce vendredi jusqu’au 30 novembre, comme indiqué dans le décret-loi royal qui régit l’aide. Pour demander la subvention, en vous rendant simplement au SEPE, vous pouvez traiter l’aide. Cependant, la ministre du Travail Yolanda Díaz, a déclaré que le service de l’emploi vous contacterait par mail avec ceux qui remplissent les conditions pour percevoir l’aide.

Ladite subvention, de nature économique, équivaudra à 80% de la Indicateur de revenu public à effets multiples (IPREM) en vigueur à tout moment et sa durée maximale sera 90 jours, soit trois mois.