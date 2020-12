COVID-19 :

Les travailleurs qui ont épuisé leur allocation de chômage contributive, leur allocation de chômage ou leur revenu d’insertion 14 mars et 30 juin aura un Délai supplémentaire d’un mois pour demander l’indemnité spéciale de 430 euros par mois approuvée par le gouvernement au début du mois de novembre dernier. La date limite pour la nouvelle candidature commence aujourd’hui, 25 décembre.

Le cité peut être commandé du 6 au 30 novembre et maintenant une nouvelle période est ouverte, d’un mois, pour pouvoir en faire la demande. La nouvelle mesure a été incluse dans le Décret-loi royal 35/2020, du 22 décembre, du Mesures urgentes pour soutenir les secteurs du tourisme, de l’hôtellerie et du commerce et en matière fiscale.

L’idée est que ces avantages atteindre les personnes qui ont épuisé leur assurance chômage entre la déclaration d’un état d’alerte avant la pandémie et le 30 juin dernier, tel que rapporté par Ministère du Travail. Une pétition réclamée par les syndicats depuis l’aide née pendant la pandémie (comme ERTE ou avantages aux employés de maison) laissera de côté un groupe majoritaire: ceux qui se sont retrouvés sans travail en raison de cette crise économique qui a causé le coronavirus et que, en raison des restrictions et de l’état d’alarme, ils n’ont pas pu trouver un autre emploi.

Les bénéficiaires

Les personnes qui peuvent accéder à cette aide, telle que publiée dans le Page SEPE sont les suivants:

–Ceux qui ont épuisé la prestation contributive entre le 14 mars 2020 et le 30 juin 2020, à la fois inclusif et n’ayant droit à aucune autre subvention.

-Ceux qui ont épuisé entre le 14 mars 2020 et le 30 juin 2020, les deux inclus, l’une des subventions suivantes: L’indemnité de chômage selon l’une des modalités réglementées au chapitre III du titre III du texte consolidé de la loi générale sur la sécurité socialel; Indemnité de chômage extraordinaire (SED); Subvention de contribution insuffisante; et Revenu d’insertion active.

Exigences

Les exigences pour demander cette aide, telles que publiées dans le Page SEPE Ils sont les suivants:

-Être à chômage total et inscrit comme demandeur d’emploi.

–Avoir épuisé la prestation contributive ou l’allocation de chômage entre le 14 mars et le 30 juin 2020 et n’ont pas droit à ces avantages ou aides.

-Le les personnes ayant épuisé une prestation contributive et étant dans le mois d’attente pour avoir accès à l’allocation chômage pourront accéder à cette subvention et plus tard à celle d’épuisement; Dans ces cas, le temps qui a été facturé pour l’allocation extraordinaire sera déduit de l’indemnité d’épuisement.

–Ne pas bénéficier d’un revenu minimum, d’un revenu d’inclusion, d’un salaire social ou d’une aide similaire octroyée par une administration publique.

-En cas d’avoir travaillé pour quelqu’un d’autre après l’extinction du dernier droit reconnu, avoir arrêté ce travail avec un statut légal de chômage.

–Ne pas avoir atteint l’âge qui vous permet d’accéder à la pension de retraite, dans ses modalités contributives ou non contributives.

Délais et comment demander de l’aide SEPE

Après dans le délai indiqué seulement 114000 personnes ont pu accéder à l’aide, le ministère du Travail a prolongé de 30 jours supplémentaires la possibilité d’accéder à cette aide. Ainsi, il peut être demandé à aujourd’hui 25 décembre au 25 janvier.

Pour demander la subvention, Il suffira simplement de se rendre au siège électronique de SEPE, où l’aide pourra être traitée. Il peut également être demandé au bureau des avantages sociaux, via sur rendez-vous au siège électronique de SEPE ou par téléphone.

Ladite subvention, de nature économique, équivaudra à 80% de la Indicateur de revenu public à effets multiples (IPREM) en vigueur à tout moment et sa durée maximale sera 90 jours, soit trois mois.