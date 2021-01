COVID-19 :

Ce mercredi c’est devenu officiel la démission du ministre de la Santé de Murcie, Manuel Villegas, après avoir reçu le vaccin contre le coronavirus avec 400 fonctionnaires et hauts fonctionnaires du service de santé de Murcie, sautant ainsi le protocole et l’ordre de vaccination. Bien qu’il ait été énormément critiqué pour cela, il n’est pas seul, a le soutien d’Albert Rivera.

L’ancien dirigeant de Ciudadanos, déjà retraité de la politique, ne refuse pas d’exprimer son opinion et leur point de vue à l’occasion, sur des programmes télévisés ou sur leurs réseaux sociaux. Et à cette occasion, il s’est positionné en faveur des politiques dans le processus de vaccination.

Rivera a soutenu qu’une fois que les premiers groupes de population de préférence, les personnes âgées et le personnel de santé, sont vaccinés, le prochain devrait être «nos dirigeants et législateurs».

Réponses contre vous dans les réseaux

“Ils donneraient l’exemple à la population et nous aurions les dirigeants du pays immunisés pour être disponibles 24 heures et 365 jours pendant la pandémie”, Explique Rivera dans son message, juste le jour de la démission de Villegas.

Après nos aînés, malades chroniques, agents de santé et autres fonctionnaires, nos dirigeants et législateurs devraient être vaccinés. Ils donneraient l’exemple à la population et nous aurions les dirigeants du pays immunisés pour être disponibles 24 heures et 365 jours pendant la pandémie. – Albert Rivera (@Albert_Rivera) 20 janvier 2021

Comme on pouvait s’y attendre, les utilisateurs de Twitter ne sont pas restés à l’écart du débat et ont répondu à l’ex-politicien. “Je pense que pour donner l’exemple, ils devraient être vaccinés quand c’est leur tour, comme tout autre citoyen”dit un. «Même donner et attribuer leur dose à d’autres groupes et vacciner ces derniers ceux sans risques antérieurs. Je préfère mon boucher vacciné ou mon portefeuille à vous », répond un autre.

«Ce que nos dirigeants doivent faire, c’est embaucher du personnel de santé, les vacciner et les faire vacciner comme s’il n’y avait pas de lendemain et le reste selon le beau tour, à la file d’attente », ajoute un utilisateur au fil de réponse.

Absence d’eux dans le Parti populaire

Pendant ce temps, sur le plan politique, le secrétaire général du Parti populaire, Teodoro García Egea, d’origine murcienne, avait précédemment censuré le cas de plusieurs maires socialistes qui avait également été vacciné. Il s’est même moqué de dire qu’ils atteignaient déjà «l’immunité collective». Cependant, à cette occasion, il n’y a pas eu de déclarations.

Le porte-parole du Groupe parlementaire populaire, Joaquín Segado, a assuré que Villegas subit “une chasse politique aux partis qui ont beaucoup à se taire”.

Dans l’opposition, en revanche, ils ont reproché la position du PP. “Il a critiqué tous les autres comme étant immoraux et indécents et, regardez où, il avait le grain à la maison”, A assuré le ministre José Luis Ábalos à propos de García Egea.