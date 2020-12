COVID-19 :

Le programme de ‘La voix’ s’est terminée ce vendredi avec la victoire de Kelly, de l’équipe de Laura Pausini, mais son partenaire, il est aussi juge, Alejandro Sanz, continue de parler. L’artiste a préparé une surprise pour ce décembre.

L’arrivée du coronavirus signifiait le confinement de tous Espagne et d’autres parties du monde, et l’un de ceux qui ont été touchés, bien sûr, était Alejandro Sanz, qui a profité du temps pour le consacrer à Musique, aile la créativité Pourtant le solidarité.

Le chanteur a ensuite lancé un nouveau projet qui viendra au jour le prochain Vendredi 11 décembre, à 23 h 00, au # 0 de Movistar +, et c’est un film documentaire qui porte le nom de «Le monde extérieur».

Dans un message via la plateforme de paiement, Alejandro Sanz a expliqué que c’est une histoire qui a commencé en avril: “C’est votre histoire, notre histoire, l’histoire de chacun. Ensemble nous construirons une histoire collective qui nous mènera d’un endroit à l’autre“, un point.

Un documentaire émotionnel

‘The World Outside’ est le résultat d’un travail entre les producteurs de Dadaïste Films et divertissements, Universal Music Espagne Oui Gestionnaire de tonte, et est dirigé par Charlie Arnaiz, Alberto Ortega Oui Óscar García Blesa.

C’est un bande émotionnelle et sincère Oui réaliste À une époque où il faut plus de joies que de tragédies, et donc l’un des ingrédients qui composent ce documentaire est la musique.

L’artiste a également fait une déclaration à l’agence . à propos de ce film: “C’est le moyen idéal pour dire ce qui se passe. L’histoire est toujours écrite par des personnes ayant des intérêts spécifiques et cela déforme. La bonne chose à faire est de donner la parole à qui en est le protagoniste“, un point.

Un scénario dans une perspective positive

L’idée du documentaire tente de jeter un halo d’espoir dans la triste réalité que nous vivons. Alejandro tente de montrer le côté optimiste aujourd’hui, blâmant que la séquestration ait servi quelque chose personnellement, du moins pour lui.

Aucun des créateurs et des participants du documentaire n’en a révélé le moindre détail, qui a pris forme à partir de plus de 1200 heures d’enregistrements et d’images de l’artiste qui tentera de captiver les spectateurs.