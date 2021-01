COVID-19 :

La situation dans la Communauté de Madrid est préoccupante. Les infections par coronavirus ont monté en flèche ces derniers jours, probablement en raison de l’effet que les premières vacances de ce Noël partent déjà. Avec les données enregistrées le mercredi 30 décembre dernier, un total de 53 zones de santé communautaire de base devraient réappliquer les restrictions en dépassant le taux d’incidence cumulé maximal, c’est-à-dire dépassant 400 cas pour 100 000 habitants.

Cela a été démontré par une carte interactive du journal El Mundo, par laquelle plus de 50 zones de la communauté madrilène devraient se joindre aux restrictions de mobilité et de capacité dans les locaux de 10 autres zones de base qui restent fermées aujourd’hui. Cependant, l’entrée ou le maintien de ces limitations de mobilité sera exceptionnel le réveillon du nouvel an, le réveillon du nouvel an et le jour des trois rois, afin que vous puissiez quitter la zone pour des festivités et des visites à des proches.

Bien que l’incidence de nombreuses zones soit à la hausse dans les dernières données, On ne saura que samedi quelles zones entreront à nouveau dans le plan de restriction pour arrêter la propagation des infections au COVID-19. Ce jour-là, le Conseil Santé de la Communauté de Madrid exécutera la décision, selon son taux d’incidence – plus de 400 cas pour 100 000 habitants, si la tendance est stable ou croissante, voire «contiguïté géographique» avec d’autres quartiers ou localités permettent le contrôle des mouvements. Si vous devez appliquer les limitations, cela se fera à partir de minuit le lundi 4 janvier prochain.

Zones à confiner

Capitale de Madrid C’est, à ce jour, le territoire de la communauté dont les zones de santé les plus élémentaires dépassent le taux d’incidence cumulé maximum. Sur les 53 inscrits, 27 appartiennent à cette localité. De plus, la zone centrale de Madrid compte déjà des zones confinées depuis samedi dernier telles que Sanchinarro et Andrés Mellado jusqu’au 4 janvier prochain ou général Moscardó et Aravaca Jusqu’au 11 janvier.

Zones de base de la capitale qui dépassent le taux d’incidence cumulé:

– Quartier du centre-ville: Justice, tribunaux et Ségovie.

– L’universitè: Paume.

– Moncloa-Aravaca: Argüelles et Casa de Campo.

– Chamberí: Guzmán el Bueno, Rea Bermúdez, Espronceda et Eloy Gonzalo.

– Salamanque: Général Oraá, Montesa et Baviera.

– Retrait: Ibiza.

– Chamartín: Núñez Morgado.

– Fuencarral-El Pardo: Las Tablas, Mirasierra, ville des journalistes et Peñagrande.

– Hortaleza: Virgen del Cortijo, mer Baltique et Benita de Ávila.

– Ponts: Barajas et Alameda de Osuna.

– Moratalaz: Pavones.

– Usera: Orcasur.

– Pont de Vallecas: Federica Montseny.

En plus du centre-ville, la municipalité d’Alcobendas Elle compte trois quartiers qui dépassent déjà ce taux d’incidence maximal: Chopera, Marqués de Valdavia et Valdelasfuentes. En outre, La morale maintient ses restrictions, minimum jusqu’à lundi prochain, bien que vos données devront être revues pour annoncer votre départ ou une nouvelle extension de vos limitations. Dans Saint Sébastien des rois les infections ont également augmenté ces derniers jours, Dehesa Vieja devrait rejoindre les quartiers de V Centenario et Reyes Católicos, déjà confiné jusqu’au 11 janvier.

Dans Alcorcón, les zones de base avec le plus grand nombre de nouvelles infections sont Les châteaux et Ramón y Cajal. Pendant ce temps à Leganés, 400 cas pour 100000 habitants sont dépassés en Maria Montessori. En outre, Móstoles (Felipe II et Bartolomé González) et Getafe (Getafe Norte) restent également confinés.

La cote est de la Communauté de Madrid est également l’une des plus touchées. La bride San Fernando de Henares des cas sont surmontés à San Fernando et Los Alperchines. Dans Coslada, la zone la plus touchée est le Barrio de Puerto et, en Rivas Vaciamadrid, celle de La Paz. La liste avec le taux d’incidence le plus élevé comprend également la municipalité de Champ amélioré. Dans le sud, Les plus touchés par le nombre croissant d’infections sont Aranjuez, Navalcarnero, Arroyomolinos, Humanes, Ciempozuelos et Cadalso de los Vidrios. Au à l’ouest de la Communauté, Villanueva de la Cañada, Villanueva del Pardillo, Torrelodones et Collado Mediano. ET au nord, les communes de La Cabrera, El Molar, Miraflores et Algete.