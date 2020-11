COVID-19 :

Le Congrès du Mexique est-il préparé à la pandémie? 2:55

(CNN espagnol) – Le Sénat mexicain a dénombré 22 personnes infectées par le nouveau coronavirus jusqu’à mercredi.

Il y a trois sénateurs et le reste, du personnel de différentes régions, comme l’a rapporté jeudi le sénateur Ricardo Monreal, coordinateur du groupe parlementaire du parti au pouvoir, Morena.

Certains des sénateurs positifs pour le covid-19 ont déclaré à CNN qu’ils ne savaient pas où ils auraient pu être infectés, bien qu’ils coïncident avec le fait qu’ils ont participé à une session marathon du Sénat le 21 octobre, tenue dans un autre lieu, lorsque l’extinction de 109 fiducies.

“Nous nous réveillons un jour de marathon, puis je suis rentré chez moi, à 10 heures du matin plus ou moins je me suis endormi et quand je me suis levé, ce jour-là, j’ai commencé à me sentir un peu mal”, a déclaré le sénateur Alberto Galarza Villaseñor du parti Mouvement citoyen, actuellement en convalescence.

“Le lendemain, j’ai fait un test, la PCR, tôt, et j’étais positif et je me suis isolé immédiatement”, at-il ajouté.

Une autre des sénateurs concernés, Claudia Anaya Mota, du Parti révolutionnaire institutionnel (PRI), a déclaré à CNN que lors de la session du 21 octobre, à son avis, plusieurs irrégularités concernant le protocole sanitaire à suivre avaient été enregistrées.

«Nous avions tous besoin de plus de 12 heures pour être dans un espace réduit, avec peu de ventilation, où nous partagions le micro de main en main tous les législateurs …

“Cela nous laisse par expérience de ne mettre aucun type d’agenda avant la santé des travailleurs et je ne parle pas uniquement des sénateurs”, a déclaré le législateur mexicain.

Les mesures au Sénat du Mexique sont renforcées

Face à cette situation, le coordinateur du banc Morena, Ricardo Monreal, a indiqué ce jeudi que les mesures sanitaires sont déjà en cours de renforcement pour prévenir les infections à coronavirus.

Il a ajouté qu’il proposera un projet d’accord afin qu ‘«en cas d’urgence, nous puissions nous rencontrer à distance. La vérité est que le Congrès mexicain, tout au long de son histoire, ne s’est pas préparé à des pandémies de ce niveau ».

Le 28 février, le ministère mexicain de la Santé a confirmé le premier cas de covid-19 dans le pays.

Depuis lors et jusqu’à ce jeudi, 90 773 personnes sont décédées et 912 811 infections à coronavirus ont été enregistrées.