COVID-19 :

Dimanche prochain 27 décembre commencera à être administré premiers vaccins contre COVID-19 parmi la population espagnole. Une action qui sera célébrée par beaucoup, mais qui comporte certains risques. Certaines personnes profiteront de l’arrivée du médicament attendu et du besoin autour d’elles de tromper ceux qui en ont le plus besoin.

En Andalousie, la Garde civile a signalé au délégué de la Santé et de la Famille à Séville, Regina Serrano, une fraude concernant le vaccin. Plus précisément, l’institut armé rapporte que certaines personnes appellent des personnes vulnérables à accéder à leurs maisons, affirmant qu’elles leur offrent “Vaccination à domicile”, tel que rapporté par le Diario de Sevilla. Les principales victimes sont personnes âgées vivant seules.

Cet avis a été fait dans le but que la délégation de la Santé et des Familles communique cette arnaque à l’ensemble personnel de santé et, surtout, à responsable des zones sanitaires dispersés dans toute la région afin qu’ils puissent assurer la sécurité de ce secteur de la population. En cas de détection d’une situation suspecte pouvant être liée à cette alerte, les citoyens sont invités à contact direct avec la garde civile, en cas d’urgence, via le téléphone 062 Ou la Application mobile Alertcops. De même, vous pouvez contacter le cantonnement plus près de la ville.

Situation similaire aux îles Baléares

Les escroqueries produites autour du vaccin se sont également produites dans d’autres régions d’Espagne, telles que Baléares, où plusieurs citoyens ont assuré à la Conselleria de Salut i Consum qu’ils avaient reçu des appels indiquant que les services de santé s’arrêteraient à votre domicile pour administrer les vaccins. Compte tenu de la gravité de l’affaire, le ministère lui-même a publié une déclaration pour le clarifier.

“En ce moment, Le service de santé n’appelle pas la population pour leur donner rendez-vous pour se faire vacciner à domicile»Dit le communiqué. «Par conséquent, il est recommandé que si quelqu’un reçoit un appel dans lequel il exprime qu’il ira se faire vacciner à domicile ignorez ce message et soyez prudent puisqu’il s’agit d’une fraude. Désormais, en cas de doute, il est conseillé de consulter le chaînes officielles informations », a-t-il conclu.