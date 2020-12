COVID-19 :

. – De plus en plus d’Américains continuent de recevoir leur première dose du vaccin Pfizer et BioNTech contre la covid-19. Le pays se prépare maintenant à une éventuelle deuxième autorisation d’un autre vaccin dans les prochains jours.

À Miami, plusieurs agents de santé de première ligne se sont fait vacciner mardi, tandis qu’au Vermont, une infirmière du service des urgences est devenue la première personne de l’État à se faire vacciner.

«Les femmes et les hommes qui ont reçu ces premières doses représentent des milliers de héros de la santé dans tous les coins du Vermont», a déclaré le Dr John Brumsted, président et chef de la direction d’UVM Health Network.

Environ 20 millions de personnes devraient recevoir leurs premières vaccinations d’ici la fin du mois. Le secrétaire à la Santé et aux Services sociaux, Alex Azar, a déclaré que les responsables fourniraient bientôt un tableau de bord avec le nombre de vaccins contre le covid-19 terminés, “afin que nous sachions exactement comment nous faisons en mettant les vaccins dans nos bras.”

Et le feu vert pour un deuxième vaccin COVID-19 aux États-Unis pourrait être à quelques jours.

Comment se déroule le processus d’autorisation de l’autre vaccin contre le covid-19?

Les conseillers en vaccins de la Food and Drug Administration (FDA) se réuniront ce jeudi pour discuter de l’autorisation de l’utilisation d’urgence du vaccin covid-19 de Moderna. Dans l’espoir que la FDA donne son feu vert, les conseillers en vaccins des Centers for Disease Control and Prevention (CDC) ont également prévu des réunions samedi et dimanche pour discuter du vaccin candidat de Moderna et discuter de la prochaines phases de distribution.

Le vaccin covid-19 de Moderna semble être “très prometteur”, a déclaré le Dr Paul Offit, membre du groupe consultatif sur les vaccins de la FDA.

“Il semble être efficace à environ 95% dans la prévention des maladies, y compris à 100% efficace dans les maladies graves, à environ 95% dans la prévention des maladies chez les personnes de plus de 65 ans, de différentes origines ethniques et raciales”, a déclaré Offit à CNN.

Mais les États-Unis continuent de lutter contre une pandémie brutale qui ne montre aucun signe de ralentissement, et une pandémie dont les responsables ont averti ne fera qu’empirer. Les vaccins ne changeront probablement pas la sombre trajectoire du pays dans les mois à venir, ont déclaré des experts.

Au cours de la semaine écoulée, le pays a signalé en moyenne plus de 212 000 nouveaux cas de Covid-19 chaque jour. Et pour le 10e jour consécutif mardi, les États-Unis ont établi un record d’hospitalisation – plus de 112800 patients atteints de covid-19 dans tout le pays, selon le Covid Tracking Project.

Et un autre chiffre décourageant est venu mardi: le pays a signalé son troisième plus grand nombre de décès quotidiens depuis le début de la pandémie: plus de 3000 nouveaux décès.

Le nombre de lits d’hôpitaux diminue

Les chiffres dévastateurs montrent que la pandémie est encore loin d’être terminée et que le virus se propage de manière endémique dans de nombreuses communautés américaines. Les hôpitaux surchargés à travers le pays continuent de voir une augmentation du nombre de patients et le nombre de lits disponibles à la baisse.

Le comté de Los Angeles a signalé qu’il restait moins de 100 lits dans l’unité de soins intensifs, un nouveau creux alarmant pour le comté le plus peuplé du pays.

«Nous devons tous travailler ensemble pour éviter autant d’hospitalisations et de décès que possible en attendant que le vaccin covid-19 soit largement disponible», a déclaré la directrice de la santé publique Barbara Ferrer dans un communiqué. “Je demande à tout le monde de rester fort et de concentrer tous ses efforts pour arrêter l’augmentation.”

À New York, le maire Bill de Blasio a déclaré que “le taux d’hospitalisation n’est pas bon”, la ville ayant signalé environ 2,89 hospitalisations pour 100 000 habitants (les responsables veulent que ce nombre soit inférieur à 2 ).

Il a dit que les chiffres d’hospitalisation sont un «indicateur du plus gros problème auquel nous sommes encore confrontés et que nous allons nous battre pendant des semaines».

Les chiffres à travers le pays pourraient augmenter encore plus si les Américains choisissent de voyager et de se revoir pour les vacances à venir. Les experts ont mis en garde pendant des semaines contre les célébrations traditionnelles pour empêcher une nouvelle propagation du virus, ce qui pourrait à son tour entraîner une nouvelle augmentation des cas.

Les gouverneurs du Nord-Est et du Midwest ont publié une vidéo encourageant les Américains à «doubler» les mesures de sécurité telles que les masques et la distanciation sociale pendant la saison des fêtes et à reconsidérer leurs projets de voyage.

«C’est peut-être la période la plus difficile de notre combat contre le covid-19, surtout à l’approche des vacances. Tant que le vaccin ne sera pas accessible à tous et que nous n’éradiquons pas ce virus une fois pour toutes, nous devons continuer à travailler pour nous protéger », ont déclaré les gouverneurs du Kentucky et de l’Illinois dans un message vidéo.

“Si vous prévoyez de voyager ou de rencontrer des gens d’autres ménages pour les vacances, nous vous exhortons à reconsidérer”, a ajouté le gouverneur de l’Ohio.

Selon les données partagées avec CNN par le Center for New Data, plus de quatre millions de personnes aux États-Unis ont passé Thanksgiving loin de chez elles, dont plus de 1,6 million qui ont voyagé hors de l’État pour les vacances. , malgré un avertissement antérieur du CDC ne recommandant pas de voyager pour Thanksgiving.

1,6 million d’enfants ont eu la covid-19

Alors que les dirigeants de l’État et locaux tentent d’aller de l’avant, l’American Academy of Pediatrics a déclaré mardi que près de 180000 enfants avaient reçu un diagnostic de COVID-19 entre le 26 novembre et le 10 décembre, augmentant le nombre total d’enfants atteints de COVID. -19 aux États-Unis à plus de 1,6 million depuis le début de la pandémie.

Cela survient alors qu’une nouvelle étude publiée par le CDC suggère que même chez les enfants et les adolescents, rencontrer des personnes atteintes de COVID-19 et assister à des réunions avec des personnes à l’extérieur de la maison peut être associé à une probabilité plus élevée de test positif pour le virus. .

Mais aller à l’école en personne ou à la garde d’enfants n’était “pas associé à une probabilité accrue” d’un test COVID-19 positif, selon l’étude.

En ce qui concerne les cours en présentiel, le gouvernement américain doit augmenter considérablement les tests COVID-19 pour amener les écoles à rouvrir et à les garder ouvertes, indique un nouveau rapport de la Fondation Rockefeller.

La feuille de route, publiée mercredi, appelle à une augmentation majeure des tests de covid-19 à 300 millions de tests par mois, spécifiquement pour les enseignants, les étudiants et le personnel afin de rouvrir les près de 100000 écoles publiques du pays d’ici mars et de les maintenir ouvertes.

Il dit que les étudiants devraient être dépistés pour le COVID-19 au moins une fois par semaine et les enseignants et le personnel deux fois par semaine.

“Dans les mois à venir, la Fondation Rockefeller s’attend à un flot de tests COVID-19 mis en commun, rapides et au point de service qui aideront à permettre à ces types de tests proactifs d’être effectués de manière routinière”, a déclaré la fondation.

“Nous manquons de temps”, a-t-il prévenu. “Peut-être qu’aucune institution dans la vie américaine n’est plus importante pour le fonctionnement présent et futur de la société que son système scolaire K-12.”

– Tina Burnside, Deidre McPhillips, Nadia Kounang, Lauren Mascarenhas et Shelby Lin Erdman de CNN ont contribué à ce rapport.