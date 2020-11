COVID-19 :

Amancio Ortega, fondateur et principal actionnaire d’Inditex, sera ce lundi 646,8 millions plus riche. La raison tient au fait que l’acompte sur dividende du groupe textile au titre de l’exercice 2019 sera empoché, au taux de 0,35 euro par action. Actuellement, détient 1848 millions de titres de sociétés, soit 59,294% du capital de la société.

Pour sa part, sa fille Sandra Ortega et deuxième actionnaire, avec 5053% des parts, entrera environ 55 millions d’euros. Les 0,35 euros par action qu’Inditex distribuera représentent 60% de moins que le dividende distribué l’année précédente, que c’était 0,88 euros, et cela supposait que l’homme d’affaires galicien empoché plus de 1 626 millions d’euros.

Reporté à 2021 et 2022

Juin dernier, en raison du contexte marqué par la pandémie, l’entreprise textile a décidé reporter le paiement du dividende extraordinaire d’un euro brut par action pendant un an qui devait être réalisé en 2019, et que maintenant, il sera payé en 2021 et 2022.

Au cours de l’exercice 2019, Inditex a réalisé un bénéfice net de 3639 millions d’euros, 5,6% de plus par rapport aux 3444 millions de wons en 2018. Cette année-là, le chiffre d’affaires s’élève à 28286 millions d’euros, 8% de plus que la période précédente.

En tenant compte le cours de l’action Inditex en Bourse, de 24,93 euros après la clôture de la séance de bourse vendredi dernier, La participation d’Ortega est d’environ 39 100 millions d’euros.