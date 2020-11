COVID-19 :

Chaque pays d’Amérique veut voir la lumière au bout du tunnel, mais les chiffres bruts indiquent 24,81 millions de cas et 700 mille 812 décès dus au COVID-19

Le continent américain a continué de bouger ce lundi dans l’attente d’une vaccin et le nouveau restrictions tout en luttant contre l’impact très présent de coronavirus dans la vie quotidienne.

Les différents laboratoires commencent même à donner des prédictions sur comment, quand et dans quelles conditions ils pourraient distribuer les doses de antiviral, et les pays commencent à élaborer des plans de mise en œuvre, ou du moins à les esquisser, au milieu du «tir à la corde» typique de la pandémie actuelle.

Chaque pays veut voir la lumière au bout du tunnel, mais les chiffres criants continuent d’augmenter. Selon l’Organisation mondiale de la santé (OMS), 24 millions 815 mille 423 positifs pour le SRAS-CoV-2 et 700 mille 812 décès dus COVID-19[feminine.

Essayez également de voir la lumière de l’état américain de Nouveau York, mais son gouverneur, Andrew Cuomo, a annoncé ce lundi que de nouvelles restrictions seront mises en œuvre dans deux districts de la région de Manhattan et à Staten Island, après avoir enregistré une augmentation continue des cas positifs de l’agent pathogène qui affectent également le reste de la Région.

Tel que rapporté par Cuomo, le taux de positivité dans tout l’État de New York est passé à 3,08%, avec 5906 infections, 2724 personnes hospitalisées et 33 décès au cours des dernières 24 heures, ce qui a déclenché l’imposition de mesures pour Niveau «micro-local».

Cuomo, en contradiction directe avec le président Donald Trump, sceptique sur tout ce qui touche au COVID-19 (bien qu’il en ait déjà souffert), a voulu baisser un peu l’euphorie sur la bonne nouvelle de l’efficacité du vaccins anticovides et estime que les États-Unis commenceront une campagne de vaccination à partir du 12 décembre, car il faudra du temps pour vacciner un grand nombre de personnes.

“Le vaccin ne sera pas là à temps pour arrêter un taux d’infection qui augmente”, a ajouté le gouverneur de l’Etat démocrate.

Soins aux patients avec COVID-19 à New York, États-Unis Photo par .

La ville et l’État de New York ont ​​été vers les mois de mars et avril l’épicentre mondial de la pandémie et, avec beaucoup d’efforts, ils semblent aller de l’autre côté, mais des actes clandestins comme celui d’une synagogue dans laquelle un un mariage avec 7 000 invités le 8 novembre, ou une soirée échangiste désarmée le samedi, semblent le ruiner.

Les autorités de New York craignent une deuxième vague de SRAS-CoV-2.

Partout aux États-Unis, 12 millions 369 mille 978 infections par le SRAS-CoV-2 et 257 mille 415 décès ont été enregistrés lundi.

Très proche du vaccin à Sao Paulo

Aussi dans Brésil, où 6 millions 71 mille 401 personnes ont été infectées et 169 mille 183 sont décédées en raison de l’action du virus, beaucoup veulent tourner le coin de la pandémie, et à partir de là, aujourd’hui, il a été assuré que les études de la vaccin La Chine contre le COVID-19, produit par le laboratoire Sinovac, a atteint sa phase finale et l’antigène pourrait commencer à être appliqué en janvier.

“Nous sommes très proches d’avoir un vaccin disponible”, a souligné Dimas Covas, directeur de l’Institut Butantan de Sao Paulo, chargé des études de la dénommée également “Coronavac“.

Les autorités sanitaires de Sao Paulo ont rapporté ce lundi que l’étude de phase 3 du vaccin a déjà atteint le nombre minimum de volontaires infectés par le coronavirus pour pouvoir obtenir une analyse de son efficacité.

Le gouverneur de São Paulo, João Doria, entretient un échange très difficile avec un autre président qui est presque un négateur de la pandémie, Jair Bolsonaro, qui dénigre les informations issues des développements réalisés à Sao Paulo avec le «Coronavac» chaque fois qu’il le peut.

Équateur avec des plans de vaccination et de distribution

Le président équatorien, Lénine Châtain, il a assuré ce lundi sur son espace radio «Devant le président» que son pays a l’intention de vacciner neuf millions de citoyens contre le coronavirus SRAS-CoV-2 dès qu’un vaccin sera disponible, vraisemblablement en janvier.

Concernant la distribution du vaccin dans le pays, pour éviter les actes de corruption, le Chef de l’Etat a proposé une stratégie de «mécanisme unifié» et de suivi à travers des opérateurs internationaux qui identifient la production, la distribution et le contrôle des médicaments.

Le ministre équatorien de la Santé, Juan Carlos Zevallos, qui est apparu avec Moreno dans le programme, a ajouté que “le prix du vaccin variera avec le temps”, mais “il est important que les gens sachent que nous distribuerons aussi longtemps que être réglementé ».

L’Équateur compte aujourd’hui 185 944 cas et 13 225 décès dus au COVID-19.

Une «tâche fondamentale» au Mexique

Le président du Mexique, Andres Manuel Lopez, a profité de la célébration de la journée des forces armées pour remercier cet organe militaire pour la participation des marins à la stratégie gouvernementale contre la pandémie de COVID-19.

«Cela a été fondamental parce qu’avec votre soutien, de nombreuses vies ont été sauvées et cela est apprécié du fond du cœur. C’est pourquoi je célèbre que la Journée de la Marine est consacrée à la reconnaissance de l’humanisme de chacun d’entre vous », a déclaré le président lors d’une cérémonie au siège du secrétaire de la Marine à Mexico.

López Obrador a rappelé qu’après le début de la pandémie fin février, qui jusqu’à ce lundi laisse 1 million 49 mille 358 positifs et 101 mille 926 morts dans le pays, il a rencontré le secrétaire à la Marine, Rafael Ojeda, et le secrétaire à la Défense. Nacional, Luis Cresencio Sandoval, et leur a demandé de “s’intégrer dans toute la stratégie de la population pour sauver des vies”.

Avec des informations d’.