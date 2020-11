COVID-19 :

López Obrador a appelé les dirigeants des 20 économies les plus puissantes du monde à travailler ensemble pour parvenir à la reprise économique

Lors de sa participation à la réunion des dirigeants du G20, le président Andrés Manuel López Obrador s’est prononcé contre l’imposition de mesures autoritaires telles qu’un confinement excessif et un couvre-feu face à la pandémie de COVID-19.

A demandé faire plus confiance à la responsabilité de la population et garantir, en toutes circonstances, la liberté et << abandonner la tentation d'imposer des mesures autoritaires telles que confinement excessif ou la couvre feu“.

“Faire face aux deux crises, sanitaire et économique, nous a laissé des souffrances et des calamités mais aussi des leçons importantes”, a déclaré le président au début de son discours.

Le président a souligné que la santé est un droit humain fondamental cela doit être garanti par l’État, en mettant de côté la motivation du profit.

“Les soins médicaux, les vaccins et les médicaments doivent être gratuits et universellement applicables comme établi par la résolution du Mexique approuvée à l’ONU.”

Lopez Obrador Il a également déclaré que la prévention est préférable et c’est là que réside l’importance de promouvoir une alimentation saine.

“Gardons à l’esprit que les plus touchés par la pandémie ont été les patients souffrant d’hypertension, de diabète, d’obésité et ces maladies chroniques proviennent d’une mauvaise alimentation et de l’absence d’exercice physique et de sport”, a-t-il expliqué.

Il s’est prononcé pour considérer la famille comme principale institution de sécurité socialel et empêcher sa désintégration.

Il a également appelé à ne pas abandonner adultes majeurs dans les refuges et les maisons de retraite.

“Aussi confortables qu’ils soient, ils ne donneront jamais l’amour de leurs proches”, a-t-il noté.

La réunion du G20 commence avec la participation du président López Obrador et des dirigeants des 20 économies les plus importantes du monde. L’objectif est de surmonter la pandémie, de retrouver la croissance et l’emploi. pic.twitter.com/tlfr3K9GRw – Marcelo Ebrard C. (@m_ebrard) 21 novembre 2020

Le président a appelé les dirigeants de la Les 20 économies les plus puissantes du monde travailler ensemble pour atteindre Reprise économique et l’emploi en cas d’urgence COVID-19[feminine.

López Obrador ferait une tournée des activités à Nayarit et Sinaloa, Cependant, le annulé en raison de leur participation au sommet du G20.

Le sommet annuel des dirigeants de la G20, marquée par la crise économique provoquée par la pandémie de COVID-19[feminine, a commencé pratiquement par un discours diffusé en direct du roi Salman bin Abdulaziz d’Arabie saoudite, pays organisateur de l’événement en exerçant la présidence tournante du groupe.

Avec des informations de López-Dóriga Digital