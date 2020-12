COVID-19 :

MEXIQUE – L’attente rend l’angoisse plus orageuse, le besoin de savoir qui de ceux qui sont formés sera testé positif au COVID-19.

«Mon beau-frère avait des symptômes, il est allé chez le médecin et on lui a dit que c’était négatif, mais il avait tous les symptômes et hier il est mort», raconte Guadalupe Bueno.

La femme et ses quatre enfants sont allés à l’examen. Au kiosque de santé, ils ont confirmé ce qu’il craignait tant, mais ils lui ont seulement donné le diagnostic et ont ensuite continué leur chemin.

“-Qu’est-ce que tu es venu? -Dans le métro. -Comment ça va maintenant?

Avec son test positif et seulement quelques recommandations, Jazmín Núñez est également rentrée chez elle en transports en commun.

«Ils me disent d’envoyer un message où ils me donnent un kit de garde-manger, un paracétamol et un masque facial», dit Núñez.

Les tests seront menés dans six États.

Dans ces espaces de détection installés par la mairie, il n’y a plus assez pour réaliser les prélèvements, dont plus de 20% résultent de la maladie.

Il en va de même dans les hôpitaux de la capitale où l’occupation des lits a déjà atteint sa limite et dans de nombreux États de la république où le coronavirus a déjà fait plus de 108000 morts.

Et tandis que les lignes pour passer le test continuent de croître, le gouvernement fédéral a révélé que la semaine prochaine, il publierait le programme de vaccination pour contrer ce virus.

Mais pendant ce temps, Andrés Manuel López Obrador a exhorté les Mexicains à ne pas organiser de fêtes ou de réunions et à garder une bonne distance.

“Si vous n’avez rien d’important à faire, ne sortons pas dans la rue”, a-t-il déclaré.

Le président a exclu la mise en place d’un couvre-feu et a mis de côté l’utilisation d’un masque, comme il l’a dit il y a quelques jours.

Les aliments surgelés, en particulier la viande et le poisson, sont la principale voie de réémergence du virus en Chine, une fois que les infections locales ont été pratiquement contrôlées dans le pays et ont atteint zéro pendant près de deux mois.

“Ce n’est pas essentiel”, a déclaré López Obrador à propos de l’utilisation du masque.

Cette même semaine, l’Organisation mondiale de la santé a appelé le Mexique à “prendre la pandémie au sérieux” étant donné l’augmentation évidente des infections.