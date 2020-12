COVID-19 :

MEXIQUE – Le président Andrés Manuel López Obrador a annoncé ce dimanche qu’il s’attend à ce que le pays commence à recevoir les premiers vaccins anticovides de la société pharmaceutique chinoise CanSino en janvier, qui viendront s’ajouter aux expéditions de doses Pfizer-BioNTech qui ont débuté en décembre.

“Je vous parlais du vaccin CanSino, d’une société pharmaceutique chinoise. Nous avons un contrat pour 35 millions de doses. L’engagement est qu’ils en livreront deux millions en janvier, trois millions en février, trois millions en mars et au-delà”, a déclaré le président dans un message vidéo publié sur les réseaux sociaux.

Il a également souligné que le Mexique dispose actuellement d’un budget de 32 000 millions de pesos (1 600 millions de dollars) pour l’achat de vaccins.

Pour l’instant, les autorités sanitaires mexicaines n’ont autorisé l’utilisation du vaccin que de la société américaine Pfizer, qui a déjà envoyé deux envois au Mexique qui sont fournis au personnel de santé qui s’occupe des patients COVID-19.

D’ici janvier, l’accord avec la Chine

López Obrador a révélé que le gouvernement mexicain allait “conclure l’accord” avec le vaccin chinois, ce qui, selon lui, est “très important car il ne nécessite pas de basses températures de réfrigération comme celles de Pfizer”.

De plus, il a souligné que le vaccin CanSino n’est appliqué qu’en une seule dose, et non en deux comme le vaccin américain.

L’augmentation des infections au COVID-19 a exacerbé la crise sanitaire.

“Nous espérons avoir ce vaccin CanSino d’ici janvier”, a souligné le président.

Quelques minutes avant le Chili et le Costa Rica, le Mexique est devenu jeudi le premier pays d’Amérique latine à commencer à vacciner avec le médicament Pfizer, qui a été fourni à 3000 médecins répartis dans la ville de Mexico et dans les municipalités voisines de Querétaro et Toluca. .

Après l’arrivée d’un deuxième envoi de 42 900 doses samedi, le pays a repris dimanche les vaccinations du personnel médical de la capitale et prévoit de commencer les injections dans l’état nord de Coahuila lundi.

López Obrador a souligné dans son message qu’il existe un accord avec Pfizer pour recevoir 1,4 million de doses au plus tard en février ou en mars, qui, lorsqu’elles sont appliquées deux par personne, serviront à vacciner 700 000 agents de santé dans tout le pays.

En outre, il a prédit qu’à partir de la seconde quinzaine de janvier, les personnes âgées du pays pourront être vaccinées.

“Nous commençons par les plus âgés. De 100 à 90 ans. Où qu’ils soient. S’ils ne peuvent pas quitter leur domicile, nous irons chez eux pour les vacciner”, at-il souligné.

Le Dr Felipe Bolívar clarifie certains mythes sur le vaccin COVID-19 qui se développent autour de lui.

Ceux qui souffrent de maladies chroniques telles que le diabète ou l’hypertension seront également vaccinés tôt et la possibilité de l’appliquer aux enseignants des États qui reprendront les cours en présentiel l’année prochaine est à l’étude.

López Obrador a rappelé que la vaccination sera “universelle et gratuite pour tous, riches et pauvres” et a expliqué que “rien d’autre n’est une question d’attendre le tour correspondant”.

“Rien que j’ai de l’argent et que je vais me faire vacciner en premier ou je suis un politicien influent et je me fais vacciner en premier. Pas ça. Ce n’est pas ça”, a-t-il souligné.