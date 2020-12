COVID-19 : Photo de @lopezobrador_

Président Andrés Manuel López Obrador je sais rencontré ce samedi avec le chef du gouvernement de Mexico, Claudia Sheinbaum, et les membres du secteur fédéral de la santé sur la situation des COVID-19[feminine dans la capitale et à la campagne.

Dans les réseaux sociaux, il a souligné que cette réunion de samedi devait évaluer “le plan d’agrandissement des lits, des équipements et des médecins pour la ville et d’autres entités, ainsi que la deuxième livraison de vaccins et d’application à partir de demain au personnel médical qui fréquentent le COVID” .

Aucun autre détail n’a été donné sur la rencontre entre López Obrador, des membres du cabinet fédéral et le chef du gouvernement de Mexico.

Nous avons rencontré le chef du gouvernement et des membres du secteur fédéral de la santé. Nous évaluons le plan d’agrandissement des lits, des équipements et des médecins pour la ville et d’autres entités, ainsi que la deuxième livraison de vaccins et l’application à partir de demain pour le personnel médical qui traite le COVID. pic.twitter.com/HqGFaBBipW

– Andrés Manuel (@lopezobrador_) 27 décembre 2020