COVID-19 :

La Junta de Andalucía continue d’assouplir les restrictions de temps sur l’économie. Après l’annonce ce dimanche que les magasins de jouets pourront ouvrir jusqu’à 20h00 face à la campagne de Noël et que l’industrie hôtelière prolonge son ouverture jusqu’à 21h30 pour la livraison à domicile, le gouvernement régional a fait de même avec établissements de vente de produits pour animaux de compagnie et animaux de compagnie, qui peuvent également ouvrir jusqu’à 21h30..

La mesure sera effective à partir de ce mardi 24 novembre et il s’ajoute aux exceptions déjà connues qui forcent la fermeture à 18 heures dans la communauté andalouse de toutes les activités considérées comme non essentielles.

Cela a été annoncé aux journalistes ce lundi à San Fernando (Cadix) le vice-président du conseil d’administration et conseiller pour le tourisme, la régénération, la justice et l’administration locale, Juan Marín, qui a expliqué que l’extension des horaires autorisés pour les magasins dédiés à la vente de produits pour animaux de compagnie est due au fait que ces animaux “nécessitent beaucoup de soins et la plupart des personnes qui travaillent rentrent tard à la maison”.

L’Andalousie prolonge de ce minuit jusqu’au 10 décembre prochain les restrictions en vigueur concernant son périmètre de confinement et de toutes les communes de la commune, la fermeture de toutes les activités non essentielles après 18 h 00 et la validité du couvre-feu de 22h00 à 7h00 pour arrêter l’avancée de la pandémie de coronavirus dans la communauté.

Dans la province de Grenade, où toutes les activités non essentielles ont été fermées depuis le 10 novembre dernier, La Régie maintiendra les mêmes restrictions en vigueur à partir de ce minuit sauf dans les 43 communes du district sud, avec une population de 150000 habitants, où l’ouverture d’activités non essentielles sera autorisée jusqu’à 18h00 comme dans le reste de l’Andalousie. Les districts de Grenade, Metropolitano et Granada Nordeste continueront avec les mêmes restrictions qu’auparavant.