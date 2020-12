COVID-19 :

Par: Teresa de Leon

1 Qu’est-ce que le coronavirus?

C’est une famille de virus qui affecte les humains de diverses manières, du rhume au syndrome respiratoire aigu sévère (SRAS). Les animaux ont leur propre coronavirus et affecte généralement vos voies respiratoires ou provoque de la diarrhée.

Qu’est-ce que COVID-19?

On pense qu’il s’agit d’un type de coronavirus provenant d’une chauve-souris, qui évolue (change) en un nouveau coronavirus humain, il pourrait se propager d’une personne à l’autre. Maintenant ça s’appelle SRAS-CoV-2 qui cause la maladie chez l’homme connue sous le nom de COVID-19[feminine.

Comment le COVID-19 se propage-t-il chez les humains?

Comme un rhume, à travers:

Gouttes produites par la toux et les éternuements sans masque. Contact personnel très proche. En touchant une surface contenant le virus, puis votre bouche, votre nez ou vos yeux.

Les gens peuvent-ils transmettre ce virus aux animaux?

Oui, aux États-Unis, il y a eu des rapports de personnes atteintes du COVID-19 infectant des animaux, y compris des tigres et des lions du zoo du Bronx, ainsi que quelques chiens et chats de différents ménages.

J’ai un animal domestique, comment dois-je me préparer?

Coordonnez-vous avec quelques personnes qui sont prêtes à prendre soin de votre animal de compagnie, au cas où vous tomberiez malade et que vous vous mettiez en quarantaine à la maison ou si vous êtes admis à l’hôpital, décidez où vous rencontrer pour accoucher facilement. Avoir un collier / laisse ou des cages pour le transport, la nourriture, une micropuce ou une plaque d’identification enregistrée et mise à jour, un carnet de vaccination, des médicaments (demande supplémentaire), des contacts d’urgence et vétérinaires.

Si j’ai déjà le COVID-19 et que je n’ai personne pour m’aider avec mon animal, que dois-je faire?

Limitez tout contact avec elle même si vous vous lavez les mains, ne la caressez pas et ne vous laissez pas lécher. Ne dormez pas ensemble, ne vous blottissez pas et ne partagez pas votre nourriture. Ne toussez pas et n’éternuez pas sur votre animal (masque). Ne vous réunissez pas avec des animaux d’autres maisons. Désinfectez le lit, les laisses, les colliers, la vaisselle et les jouets comme le reste de votre maison. Ne contactez pas les animaux d’autres maisons, si vous n’avez pas de jardin, commandez des serviettes ou des journaux de dressage de chiens, car vous ne pourrez pas sortir vous promener.

S’IL VOUS PLAIT! Informez quelqu’un que vous avez des animaux chez vous si vous vous rendez en urgence.

sept. Puis-je promener mon chien si je suis en quarantaine ou en isolement?

Non, si vous êtes en isolement pour une éventuelle maladie ou un cas confirmé de COVID-19, ou en quarantaine pendant 14 jours après une éventuelle exposition au COVID-19, vous ne pouvez pas quitter votre domicile pendant cette période. Demandez à un membre de la famille de vous promener ou embauchez quelqu’un d’autre pour le faire. Quand ils viennent la chercher, vous devriez tous les deux porter des couvre-chefs et rester à 6 pieds ou plus l’un de l’autre. Lavez-vous les mains avant et après le processus de transfert du chien entre vous. Pensez à demander au promeneur de chien d’utiliser sa propre laisse.

8. Le COVID-19 peut-il être transmis par les poils de mon animal? La durée de vie du virus à la surface de votre animal dépend de plusieurs facteurs: température, humidité et type de surface. Il n’y a pas d’études spécifiques, mais des tests sur d’autres virus similaires suggèrent une espérance de vie courte dans les poils de votre animal.

Que dois-je faire si je pense que mon animal est infecté par le virus?

Appelez votre clinique vétérinaire si vous avez des questions sur la santé de l’animal. Pour vous assurer que la clinique vétérinaire est préparée pour l’animal, vous devez appeler à l’avance et planifier la visite à l’hôpital ou à la clinique vétérinaire.Si vous êtes malade, n’emmenez pas votre animal chez le vétérinaire. Assurez-vous que votre vétérinaire sait si votre animal a été exposé à une personne malade avec COVID-19 et si l’animal présente des symptômes indiquant qu’il a la maladie. Les vétérinaires qui estiment que les tests sont nécessaires travailleront avec les autorités de santé publique et animale pour décider s’il faut prélever et analyser des échantillons.

Mon animal peut-il infecter d’autres personnes s’il a COVID-19?

Les animaux domestiques ne transmettent aucun virus pouvant causer des maladies respiratoires. Jusqu’à la date, aucune preuve de la contagion des animaux avec COVID-19 aux humains.

11. Mon animal peut-il infecter d’autres animaux s’il a le COVID-19?

L’Université du Wisconsin a démontré que les chats recevant le nouveau coronavirus étaient infectés et transmettaient le virus SCAR-CoV-2 à d’autres compagnons sains de cage. Aucun des deux chats n’a présenté de symptômes respiratoires et ils ont été guéris en quelques jours. Ce n’est pas la même chose avec les animaux qui vivent dans un espace ouvert. D’autres études doivent être menées pour comprendre si différents animaux pourraient être affectés par le COVID-19.

J’ai travaillé sur cet article avec beaucoup d’affection, j’espère qu’il sert à vous garder en bonne santé et à vous donner la tranquillité d’esprit sur la façon de faire face à cette pandémie, qui nous a déjà causé tant de stress, rappelez-vous que la connaissance nous donne la sécurité et donc nos animaux de compagnie,

Teresa De León / Spécialiste en comportement canin

info@dogknowlogy.com / 786.444.6275