COVID-19 :

Le premier Iberdrola a commencé à subir les premiers dommages de la crise sanitaire, avec jusqu’à quatre matchs reportés par le juge de la compétition après avoir détecté un COVID-19 positif à Levante et Rayo Vallecano. Donc, Les matches des deux équipes ne seront pas disputés ce jour contre Séville et le Barça, respectivement.

Ceux-ci rejoignent deux autres matches pour Levante, qui ne jouera pas dimanche prochain contre le Barça et qui n’a pas disputé son match la veille contre le Real Madrid pour la même raison. L’équipe Granota ajoute quatre points positifs et a tous ses joueurs et son personnel d’entraîneurs isolés dans leurs maisons, en attente de suivre un contrôle périodique.

Ainsi, la journée d’une semaine sera profondément marquée par la pandémie, qui nous laisse deux matchs de moins. Parmi les points forts d’aujourd’hui, il y a le Real Madrid-Depor (16h00), avec White à la recherche de sa deuxième victoire consécutive à Valdebebas, ou le Société Santa Teresa-Real, dans la lutte pour obtenir des positions de champions.

Nous n’aurons pas non plus à quitter Logroño-Valence des yeux, dans lequel deux équipes sont mesurées avec quelques doutes et aspects sportifs à peaufiner, ou de Granadilla-Espanyol, que des sensations et des dynamiques opposées. Dans le cas de l’équipe canarienne, il faut noter qu’elle se trouve dans la partie supérieure du tableau et qu’elle pourrait même aspirer à entrer dans des positions européennes si elle remportait le match contre l’équipe catalane.

En plus de ces duels, il y aura également une réunion de la plus haute urgence: le Sporting de Huelva-Betis. Un derby andalou en grand besoin de victoire pour les deux équipes, qui ne savent toujours pas ce que c’est que de gagner. L’équipe de Huelva reçoit les Verdiblancas après une semaine difficile au cours de laquelle ils ont renvoyé Antonio Toledo, entraîneur depuis quinze ans dans l’équipe andalouse. L’entraîneur et fondateur du Sporting de Huelva fera partie de la direction technique après avoir démissionné par peur du COVID-19.

Son départ du banc intervient un jour après avoir subi une défaite contre Séville (4-0) qui cela les a poussés plus bas dans la queue du classement. Le Betis a également subi une défaite de ce niveau, qui a perdu face au tout-puissant Barça (0-5) et a consommé une autre journée sans victoire.

Jour 5 de la Primera Iberdrola

Mercredi 4 novembre

Real Madrid – Deportivo (16h00)

Sporting de Huelva – Betis (16:15)

EDF Logroño – Valence (17h00)

Santa Teresa – Real Sociedad (19h30)

Granadilla – Espanyol (19h30)

Barcelone – Rayo Vallecano (reporté)

Séville – Levante (reporté)

Jeudi 5 novembre

Eibar – Atlético de Madrid (16h45)

Athletic Club – Madrid CFF (18h00)