COVID-19 :

L’un des groupes qui est le plus critiqué pour le nombre élevé d’infections est celui des jeunes. Surtout, basé sur le des images visibles quotidiennement de parties illégales et qui ne respectent pas les mesures de sécurité minimales, que ce soit à l’intérieur ou à l’extérieur. Et comme la bouteille est plus visible pour les agents de sécurité, les appartements touristiques et les appartements en location sont devenus l’alternative préférée pour ces célébrations.

Les discothèques sont fermées, dans les bars les célébrations ou les foules ne sont pas autorisées, avec des tables séparées, une limite de six personnes et un masque tout le temps. Face à toutes ces limitations, la «location d’appartement de fête» est devenue une option facilement réalisable en recherchant sur internet et les réseaux sociaux.

Aussi, par exemple Dans la Communauté de Madrid, malgré l’existence d’un couvre-feu, les rassemblements sociaux avec des non-partenaires ou chez d’autres personnes sont autorisés de 0h00 à 6h00 tant que vous ne quittez pas votre domicile.. Et comme les prix peuvent varier entre 100 et 200 euros, si la réunion déjà illégale compte beaucoup plus que les six personnes autorisées, c’est vraiment bon marché.

Fêtes dans toutes les villes, également dans les locaux

Ce type de fêtes au sol illégales ne se produit pas dans une seule ville, il est répandu dans tout le pays, comme une manœuvre pour sauter toutes les mesures et profiter de la musique et des boissons en compagnie d’amis et sans porter de masque ni maintenir une distance de sécurité.

Par exemple, Pendant la nuit d’Halloween, à Madrid, 81 soirées privées sont intervenues dans les maisons, le tout sans compter les locaux ni les bouteilles. Et la nuit précédente, 105 autres soirées privées ont eu lieu dans des maisons. À Ibiza, cette nuit-là, un groupe de 120 personnes a été démantelé, à Cuenca un autre de 80 personnes ou par exemple un autre non autorisé à Barcelone avec 25 invités.

Mais vous n’êtes pas obligé d’aller aussi loin. Ce samedi 7 novembre dernier, deux partis illégaux ont été démantelés à Madrid où 92 personnes ont participé entre les deux, bien que dans ce cas, ils étaient dans des locaux et non dans des appartements.

Combien sont les amendes?

Par exemple, Pour la fabrication d’une bouteille dans la Communauté de Madrid, les amendes vont de 100 euros dans les cas légers, jusqu’à 500 et 600 euros dans les cas plus graves, voire jusqu’à plus de 3 000 euros sans que toutes les réglementations de l’état d’alarme soient enfreintes.

En Catalogne, les montants sont similaires, pouvant aller jusqu’à 1500 euros pour fabriquer une bouteille avec des infractions graves ou même jusqu’à 15 000 euros, comme l’a estimé la Generalitat en été.