COVID-19 :

Manzana a rouvert cette semaine trois des quatre magasins du La communauté de Madrid, y compris le magasin le plus important de la capitale, situé dans le Porte du Soleil. La marque technologique américaine a rouvert le 17 novembre, près de trois mois après un 21 août, elle a pris la décision de fermer ses magasins dans la communauté en raison de l’augmentation des infections à coronavirus.

La société basée à Cupertino (Californie) a ouvert ses portes à côté de ses magasins Puerta del Sol, du centre commercial Parquesur à Leganés et du Gran Plaza 2 à Majadahonda. Selon le site Web d’Apple, le magasin du centre commercial Xanadú, à Arroyomolinos, également dans la Communauté de Madrid, reste fermé.

Cette réouverture ne sera cependant pas complète comme avant. Apple a préparé une disposition spéciale afin qu’il ne puisse y avoir d’accumulation de personnes, et en fait il n’est possible d’y assister que sur rendez-vous, dans certains «stands» spécialement placés à l’entrée des magasins.

D’Apple, ils informent leurs clients que les magasins ne peuvent pas être librement accessibles pour regarder les produits, ni aller au service technique normalement. Pour tout cela, comme jusqu’à présent, il est nécessaire de demander un rendez-vous et de rencontrer le technicien à une heure précise. En réalité, soulignent-ils, les magasins Apple de Madrid ne sont pas ouverts comme avant, mais ils ont ouvert les stores au bout de trois mois pour reprendre une certaine activité.

Le site Internet de la marque indique que «la boutique est ouverte pour récupérer les produits achetés en ligne et pour recevoir un support technique sur rendez-vous. Pour le moment, nous ne sommes pas en mesure de servir les clients sans rendez-vous. Nous espérons revenir aux opérations normales dès que possible.

Autres villes non

D’autres villes où Apple a fermé au cours des derniers mois, telles que Saragosse, Murcie et ValladolidCependant, ils ne rouvrent toujours pas les magasins Apple dont ils disposent. Le prix du magasin qui a été fermé le plus longtemps est Port de Venise à Saragosse, qui le 19 novembre est toujours fermée après avoir verrouillé la porte au moins le 7 août.

Un mois et demi plus tard, les deux autres magasins Apple actuellement fermés, comme Valladolid et Murcia, qui ont fermé le 23 septembre, ont fermé. Dans le cas du magasin castillan, c’est à l’intérieur du centre commercial Shopping à Rio, donc l’obligation de les fermer était plus que suffisante pour la fermeture. Dans le cas du magasin murcien, il est également situé dans le centre commercial Nouveau Condomina. Pour le moment, ces trois magasins sont toujours fermés alors que leurs régions tentent de contrôler l’augmentation des infections à coronavirus.

Autres magasins Apple dans les grandes villes d’Espagne, comme les deux de Barcelone – centre commercial L’ingénieur Oui Paseo de Gracia– ou celui de Valence, ils n’ont fermé à aucun moment, ni le magasin du parc commercial La Cañada -Marbella-.

Salariés sans ERTE

Les salariés qui n’ont pas travaillé pour Apple depuis plusieurs mois n’ont subi aucun dossier de règlementation du travail temporaire -ERTE-, une formule qu’Apple n’a pas acceptée, dont la valeur boursière, de plus de 2 milliards de dollars, dépasse confortablement le PIB de l’Espagne en une année entière.

La communauté de Madrid

Les données affirment que l’évolution de la pandémie de Covid-19 dans la Communauté de Madrid est bonne, puisque le nombre de personnes infectées a diminué, la pression hospitalière diminue également et, en outre, l’incidence cumulée à 14 jours est moins de 500 cas pour 100 000 habitants, plus précisément 297,9.

Bien que le gouvernement du PSOE et de Podemos aient demandé plus de restrictions à l’exécutif régional d’Ayuso, il a décidé de confiner les zones de santé de base au périmètre et d’augmenter les tests d’antigènes dans les quartiers, en effectuant un dépistage massif de la population.

Les données se sont tellement améliorées que certains médias internationaux louent Ayuso après avoir abaissé la courbe de la pandémie de coronavirus. Cela se reflète dans le journal Die Welt, qui a publié un rapport détaillé de l’agence DPA dans lequel il analyse l’évolution de la capitale espagnole “qui a étonné les chercheurs” car, par exemple, l’Allemagne est actuellement dans l’une des pires moments de la pandémie.