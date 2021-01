COVID-19 :

Les chiffres sont là. Chaque jour pendant des mois, nous voyons la partie quotidienne des personnes infectées, décédées. Ce ne sont pas des nombres, ce sont des gens, chacun avec son histoire, sa famille et son drame. Mais il y a encore un certain nombre de personnes qui n’y croient pas, qui pensent que cela ne va pas avec elles. Et à cause de ces misérables / misérables, les courbes ne s’aplatissent pas.

Ce sont des gens comme la fille de Guty, comme Neymar et d’autres athlètes de haut niveau, ou simplement des personnes anonymes qui se croient supérieures aux autres et qui ne voient pas dangereux de se retrouver sans masque enfermé dans une pièce quand des gens meurent tous les jours. C’est le genre de personnes qui utilisent une application dangereuse qu’Apple vient de supprimer de son magasin.

Vybe ensemble

Apple a retiré de son App Store l’application pour iPhone ‘Vybe Together’, qui a encouragé l’organisation de parties clandestines au milieu des restrictions imposées par la pandémie. Vybe Together a été promu sur TikTok et son site Web comme un lieu pour organiser et assister à des fêtes clandestines, en utilisant le slogan «Sortez votre rebelle. Faites votre fête “. Les organisateurs devraient approuver toutes les personnes souhaitant participer, et celles qui ont été approuvées recevraient l’adresse 2 heures avant l’événement.

Compte tenu des restrictions actuelles que nous avons dans des pays comme les États-Unis, l’Angleterre ou toute la zone euro, la plupart de ces réunions sont nettement illégales, ce qui explique en partie pourquoi l’application vous obligeait à soumettre un profil pour approbation avant vous étiez autorisé à entrer, en utilisant un accès clandestinement.

Des milliers de candidats, des centaines de milliers d’infectés possibles

Comment ça marche? Le site Vybe Together a donné un numéro de téléphone à appeler. Le média Verge l’a fait, expliquant que cela l’avait mis en contact avec quelqu’un “qui s’est identifié comme étant Albin, l’un des cofondateurs de l’application”. l’application comptait «plusieurs milliers d’utilisateurs», et que plusieurs milliers d’autres avaient “demandé l’accès depuis que la société a commencé à mettre des vidéos sur TikTok”.

La demande impliquait de renoncer à votre compte Instagram et de télécharger des photos des parties sur le réseau social, probablement pour vous assurer que vous n’étiez pas quelqu’un qui allait devenir incontrôlable sur les événements – ce qui n’a pas beaucoup de sens non plus, car si vous téléchargez photos d’une fête à un réseau social en pleine pandémie, elles vous attraperont oui ou oui. Vybe Together a essayé de garder un profil bas ces mois-ci – à peine 1000 abonnés sur Instagram, 139 abonnés sur TikTok – bien qu’il ait été mentionné dans au moins une invitation EventBrite à une fête à New York en septembre.

L’application a reçu une exposition accrue après que le journaliste du New York Times, Taylor Lorenz, ait critiqué les captures d’écran du site Web, la décrivant comme une application pour «trouver et promouvoir de grandes fêtes à l’intérieur à l’intérieur avec COVID».

Supprimé d’Apple et de TikTok

Les réseaux sociaux, indispensables pour faire vivre ces types de pratiques, leur sont opposés, depuis Apple l’a supprimé de son App Store, et TikTok et Instagram ont supprimé le compte Vybe Together de leurs plateformes, ils perdent donc trois services essentiels pour leur portée.

Le meilleur, sans aucun doute, est le cynisme ou l’ignorance (dangereuse) dont ont fait preuve ses créateurs, car comme vous avez pu le lire dans la FAQ des questions fréquentes sur le site Vybe Together, ils ont reconnu le danger de la pandémieBien qu’ils soutiennent que l’application a été conçue pour promouvoir des “petits rassemblements” au lieu de “grandes fêtes”, ce qui implique qu’une réunion de 10 à 20 personnes ne peut pas être aussi dangereuse qu’une réunion de 100 à 200 personnes.