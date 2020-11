COVID-19 :

Tant qu’il n’y a pas de vaccin officiel – bien que les Russes en aient déjà un apparemment – le risque de contagion par Covid-19 est là, présent et toujours actif. La meilleure arme est la prévention et l’empêcher de se produire, mais aussi la capacité de suivre et de tracer si cela se produit. Le rôle des trackers est essentiel pour détecter les épidémies et empêcher leur propagation, et la technologie les aide avec les applications de suivi des coronavirus.

API de notification de contact de coronavirus

Google et Apple voulaient aider les gouvernements et les agences de santé à réduire la propagation du virus, ils ont donc annoncé début avril la création d’un système pour suivre la propagation du coronavirus. Un système qui permet aux utilisateurs de partager des données via Transmissions BLE (Bluetooth Low Energy) et applications officielles d’organisations de santé publique comme qui. Et toujours «en respectant pleinement la vie privée et la sécurité des utilisateurs».

Fin mai, Google et Apple ont lancé leur API commune de notification de contact de coronavirus via Bluetooth. Il s’agit d’un outil compatible avec les deux systèmes qui peut être utilisé par des applications développées par des établissements de santé du monde entier, afin de suivre les progrès du COVID-19.

Le problème était que jusqu’à il y a quelques semaines, ces API n’avaient aucune utilité car le ministère de la Santé, qui est celui qui a la compétence dans le domaine des applications officielles COVID-19, n’avait encore rien créé. Quelque chose qui s’est terminé, car nous pouvons maintenant télécharger officiellement l’application espagnole contre le Coronavirus.

Application RADAR Covid

Qu’est-ce que le radar COVID

Radar COVID est une application officielle pour les appareils mobiles pour alerter les contagions du virus SARS-CoV-2, qu’après une phase de test à La Gomera qui s’est terminée le 31 juillet, a été officiellement activée afin que tout utilisateur avec un mobile Android ou iOS peut le télécharger et l’utiliser. En fait, “l’application est prête pour que les autorités sanitaires puissent permettre son adoption par les communautés autonomes afin de commencer le travail de connexion avec leurs systèmes”.

Les utilisateurs qui ont téléchargé l’application et acceptent son utilisation recevront une notification dans le cas où, dans les 14 jours précédant cette notification, ils ont été exposés à un contact épidémiologique (à moins de 2 mètres et plus de 15 minutes) avec un autre utilisateur (totalement anonyme) qui a déclaré dans la demande avoir donné un résultat positif au test COVID 19, après accréditation par les autorités sanitaires.

L’applicationn vous informera exclusivement du jour (dans les quatorze précédents) où l’exposition au contact a eu lieu, mais pas de l’identité de l’utilisateur auquel il a été exposé -information impossible car il s’agit d’une application qui ne demande, n’utilise ou ne stocke pas les données personnelles des utilisateurs-, ni l’identification de l’appareil de celui-ci, ni sur l’heure ou le lieu où l’exposition a eu lieu. Dès réception d’une notification, l’application vous fournira des informations pour l’adoption de mesures préventives et d’assistance, pour aider à contenir la propagation du virus.

Mais attention, car chaque communauté autonome en Espagne doit l’activer dans ses protocoles, et jusqu’à ce que tous l’aient fait – ils doivent date limite du 15 septembre, Radar COVID ne sera pas pleinement opérationnel sur tout le territoire espagnol. Cependant, le succès du test de La Gomera démontre l’efficacité de l’application, qui atteint doubler les données obtenues (à la main) par les trackers officiels et évitez également les redoutables «faux positifs» qui ralentissent le processus.

Télécharger l’application Radar Covid Android

Télécharger l’application Radar Covid iOS

Comment fonctionne l’application Radar COVID

Une fois que vous avez téléchargé l’application, acceptez les conditions d’utilisation et la politique de confidentialité et commencez à l’utiliser, votre mobile générera chaque jour un identifiant pseudo-aléatoire appelé ‘clé d’exposition temporaire’ d’une taille de 16 caractères (16 octets ou 128 bits) qui sera utilisée pour dériver les ‘identifiants éphémères Bluetooth’,clés échangées avec d’autres téléphones portables à proximité sur lesquels l’application RadarCOVID est également téléchargée.

Les identifiants éphémères Bluetooth sont des codes pseudo-aléatoires généré par votre smartphone toutes les 10-20 minutes, à partir de la clé d’exposition temporaire quotidienne. Ces codes ne contiennent pas d’informations personnelles, ce qui permet d’identifier le téléphone mobile ou l’utilisateur de celui-ci Ces codes sont transmis plusieurs fois par seconde aux appareils à proximité, accessible via Bluetooth Low Energy, produisant «un échange de codes aléatoires entre les appareils afin qu’ils puissent être stockés par les téléphones à proximité qui ont téléchargé l’application».

De la même manière, toutes les 5 minutes, votre terminal “ écoutera ” les identifiants Bluetooth éphémères qui sont transmis par d’autres mobiles disposant de l’application et il les stockera pour calculer si vous avez été avec un autre utilisateur infecté par COVID-19 au cours des 14 derniers jours. N’oubliez pas que ces clés sont générées aléatoirement et ne servent pas à identifier votre téléphone mobile ou son utilisateur.

Que se passe-t-il si je reçois un diagnostic positif?

Si vous avez reçu un diagnostic positif de COVID-19, vous pouvez saisir volontairement dans l’application le “ code de confirmation à usage unique ” qui sera fourni par votre service de santé publique -bien qu’avant la communauté autonome dans laquelle vous vivez doit avoir activé le protocole dans ses systèmes- et que “il sera validé sur notre serveur”. A ce moment, l’application vous demandera votre consentement pour “envoyer les 14 dernières clés d’exposition temporaire stockées sur votre téléphone à notre serveur”.

Si vous le prêtez, ceux-ci seront envoyés au serveur d’application qui, après vérification de l’exactitude du code, sera utilisé pour composer une liste quotidienne des codes d’exposition temporaire des personnes infectées par COVID-19 téléchargés quotidiennement depuis le serveur par toutes les applications Radar COVID en cours d’exécution, permettant ainsi un suivi plus efficace des épidémies et infections possibles.

Les informations contenues dans ces listes sont utilisées pour sur votre propre téléphone, vous pouvez vérifier si vous avez eu un contact étroit (moins de deux mètres et plus de 15 minutes) avec des personnes qui ont signalé une contagion par COVID-19, Sans identifier ni la personne, ni le lieu de l’exposition, ni l’appareil mobile, ni aucune donnée personnelle vous concernant ou concernant l’autre personne. Ces clés envoyées au serveur ne permettent pas l’identification directe des utilisateurs et sont nécessaires pour garantir le bon fonctionnement du système d’alerte de contagion.

Qui a accès à mes données utilisateur?

Comme nous le voyons dans la politique de confidentialité de l’application, le gouvernement met l’accent sur le fait que l’application Radar Covid n’espionnera personne et ne profitera pas de ces données GPS pour suivre les mouvements de tout utilisateur, “Excluant ainsi toute forme de géolocalisation”. Mais l’important, qui a accès aux données utilisateur que l’application collecte? La réponse officielle est que:

“Ni l’application “Radar COVID” ni le serveur d’alerte de contagion ne stockent de données personnelles de quelque nature que ce soit. Les données gérées par l’application mobile (codes d’exposition temporaires quotidiens et identifiants éphémères Bluetooth) sont stockées uniquement sur l’appareil de l’utilisateur dans le but de pouvoir effectuer des calculs et dériver des rapports à l’UTILISATEUR sur son risque d’exposition au COVID-19.

Uniquement en cas de rapport d’un diagnostic positif pour COVID-19, les clés d’exposition temporaire des 14 derniers jours générées dans l’appareil, et sous le consentement explicite et sans équivoque de l’UTILISATEUR, sont téléchargées sur le serveur pour diffusion à tous les UTILISATEURS de ce système. Ces clés ne sont pas liées à l’identité des appareils mobiles ou aux données personnelles des UTILISATEURS de l’Application ».