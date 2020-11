COVID-19 :

Il y a environ une semaine et demie, le gouvernement espagnol a annoncé l’activation officielle du radar COVID, une application officielle pour appareils mobiles pour alerter les contagions du virus SARS-CoV-2, qu’après une phase de test à La Gomera qui s’est terminée le 31 juillet, a été officiellement activée afin que tout utilisateur avec un mobile Android ou iOS peut le télécharger et l’utiliser.

En fait, “l’application est prête pour que les autorités sanitaires puissent permettre son adoption par les communautés autonomes afin de commencer le travail de connexion avec leurs systèmes”. Et c’est ce qui s’est passé.

Provinces espagnoles qui utilisent l’application Radar COVID

L’application RadarCOVID est déjà active en phase de test dans quatre communautés autonomes d’Espagne. Une fois le processus d’intégration technique entre l’application et vos systèmes de santé terminé, L’Andalousie, la Cantabrie, l’Aragon et l’Estrémadure sont les premières régions à avoir un développement pleinement opérationnel.

Hier mercredi, le Conseil interterritorial du système national de santé a approuvé un accord afin que les CCAA qui terminent ce processus d’adaptation puissent commencer à opérer dans les tests. C’est un accord temporaire qui permet d’accélérer la mise en œuvre du développement, et qui doit être ratifié par des accords bilatéraux entre les administrations sanitaires de chaque autonomie et le ministère de la Santé.

Il s’agit de première étape du plan national de mise en œuvre de l’application. À ce jour, l’application compte déjà environ deux millions de téléchargements dans ses versions pour les systèmes d’exploitation Android et iOS. A l’heure actuelle, le reste des communautés autonomes «ont manifesté leur intérêt pour l’adoption de l’outil et procèdent aux travaux techniques nécessaires pour intégrer l’application à leurs systèmes de santé afin de pouvoir la lancer dans les prochaines semaines».

Et c’est ça, oeil, parce que chaque communauté autonome en Espagne doit l’activer dans ses protocoles, et jusqu’à ce que tous l’aient fait (ils doivent date limite le 15 septembre), Radar COVID ne sera pas pleinement opérationnel sur tout le territoire espagnol.

Qu’est-ce que le radar COVID, comment ça marche

L’application RadarCOVID a été développée en suivant “les normes techniques les plus garanties avec la confidentialité des utilisateurs conformément à toutes les recommandations de la Commission européenne”. Par conséquent, aucun utilisateur ne peut être identifié ou localisé car il n’y a pas de données enregistrées et parce que l’ensemble du processus se déroule sur votre téléphone sans passer par un serveur. De plus, l’utilisation de l’application et la communication d’une éventuelle contagion seront toujours volontaires.

Télécharger l’application Radar Covid Android

Télécharger l’application Radar Covid iOS

L’application utilise la connexion Bluetooth du terminal, à travers laquelle les téléphones mobiles émettent et observent des identifiants anonymes d’autres téléphones qui changent périodiquement. Lorsque deux terminaux ont été fermés pendant 15 minutes ou plus, distants de deux mètres ou moins, ils stockent tous les deux l’identifiant anonyme émis par l’autre.

Si un utilisateur était diagnostiqué positif au COVID-19 après avoir subi un test PCR, il déciderait s’il doit donner son consentement afin que, via le système de santé, une notification anonyme puisse être envoyée. De cette manière, les mobiles ayant été en contact avec le patient recevraient un avertissement sur le risque d’une éventuelle contagion et des instructions sur la façon de procéder seraient fournies. En ne demandant aucune donnée d’aucune sorte, il est impossible d’identifier ou de localiser un utilisateur de quelque manière que ce soit.

Actuellement, la Commission européenne développe le cadre juridique et technique qui permet l’interopérabilité entre les applications basées sur le modèle décentralisé, comme RadarCOVID, afin qu’elles puissent continuer à fonctionner au-delà des frontières de chaque État.