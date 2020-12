COVID-19 :

L’Espagne et l’Italie font de nouveaux efforts contre Covid-19 2:00

(CNN espagnol) – En Italie, 993 personnes ont perdu la vie ce jeudi à cause d’un coronavirus. Jamais, à ce jour, autant de décès n’ont été enregistrés, même lors de la première épidémie. L’Italie est le deuxième pays d’Europe qui rapporte le plus de décès et le sixième au monde, selon les données de l’Université Johns Hopkins. Et cela malgré le fait qu’entre juin et septembre, il a réussi à réduire considérablement les infections.

Entre juin et juillet, les nouveaux cas positifs ne dépassaient pas 500 par jour. Et en août et septembre, ils n’ont pas atteint 2 000. En octobre, l’explosion est survenue, alors qu’il y avait 30 000 nouveaux infectés en 24 heures. Le record le plus élevé était le 13 novembre, avec plus de 40 000 infections. Cependant, les restrictions imposées semblent avoir porté leurs fruits, car actuellement les cas sont inférieurs à 25 000 par jour.

Cependant, la situation inquiète le gouvernement italien, notamment en vue des festivités. Le Premier ministre Giuseppe Conte a comparu jeudi soir pour annoncer que le pays sera protégé du 21 décembre au 6 janvier. Les touristes et les Italiens arrivant d’autres pays doivent se soumettre à une quarantaine obligatoire. Vous ne pourrez pas voyager entre les régions sauf pour des raisons professionnelles, sanitaires et d’urgence. Et à Noël ou au Nouvel An, vous ne pourrez même pas vous déplacer dans d’autres municipalités.

Lors des fêtes de famille, Conte était clair. Il a dit que, étant un pays démocratique, l’État ne devrait pas interférer ni contrôler la vie privée des citoyens. Par conséquent, vous ne pouvez pas interdire de manger au domicile des parents, grands-parents ou frères et sœurs. C’est pourquoi le gouvernement insiste sur une «recommandation forte» pour que les festivités ne soient célébrées qu’avec ceux qui vivent ensemble.

Il y aura également un couvre-feu national à partir de 22 heures, y compris les jours fériés. Cela implique que les cérémonies catholiques auront lieu tôt à 20 heures au lieu de 10 ou 12 heures du soir, comme il était d’usage. Dans les régions à faible taux d’infection, les restaurants peuvent ouvrir de 5 heures du matin à 6 heures de l’après-midi. Des magasins peuvent également ouvrir et, de plus, pour encourager la consommation dans les petites entreprises, les citoyens peuvent bénéficier de réductions de 10% pour chaque achat. Ces remises s’accumuleront jusqu’à une limite de 150 $.

Le Premier ministre italien suit la ligne qu’il a annoncée en septembre et octobre, lorsqu’il a déclaré que le pays ne subirait pas financièrement un lock-out similaire à celui du printemps. C’est pourquoi vous optez pour des moyens intermédiaires qui se resserrent, mais qui ne s’étranglent pas.

Confcommercio, l’association qui regroupe 700 000 entreprises italiennes, avait lancé un avertissement au gouvernement les jours précédents. Il lui a rappelé que s’ils obligeaient les restaurants à fermer pendant les vacances, ils risquaient de perdre plus de 720 millions de dollars, alors ils exigeaient 100% de la compensation. Le gouvernement italien semble avoir choisi une troisième voie, celle d’autoriser les repas, mais pas les dîners.