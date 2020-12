COVID-19 :

Comme nous l’avons fait le dernier NoëlQuelques jours seulement après la fin de l’année, il est temps de faire le point sur les performances de l’économie cette année, au regard des perspectives publiées à la fin de l’année dernière.

Nous parlons d’un équilibre assez inhabituel, étant donné que la pandémie qui hante aujourd’hui notre économie, comme s’il s’agissait d’un cygne noir, n’a été envisagée dans aucune des perspectives publiées. Pour cette raison, nous devons garder à l’esprit que, malgré le ralentissement que notre économie connaissait déjà, les pertes attendues se sont multipliées à mesure que l’incidence de la pandémie augmentait. De même, nous devons savoir qu’une nouvelle année commence et, avec les perspectives déjà publiées par les principales organisations économiques, il est temps de faire le point et d’analyser les défis auxquels l’économie espagnole doit faire face dans les mois à venir.

Certains défis qui, compte tenu de ce que la pandémie a signifié pour notre économie, ils s’attendent à se multiplier dans les mois à venir. Ainsi, le solde affiché pour cette année laisse tout analyste qui se respecte désolé, alors que l’année dernière, nous avons clôturé avec un ralentissement synchronisé qui ralentissait les niveaux de croissance dans toutes les économies du monde.

Cependant, le début de 2020 a fait basculer ces prévisions qui, a priori, estimaient une faible croissance au cours de cette année, à présentent des contractions sévères comme celles que notre économie montre aujourd’hui dans l’analyse des différents quartiers. Des contractions qui, comme celle du deuxième trimestre, nous ont menés aux pires moments de la Grande Récession.

Pour cette raison, de la même manière que cette situation n’a pas été envisagée fin 2019, les défis qui se posent aujourd’hui pour 2021, passent plus par récupérer la situation de départ que nous avions au cours de l’année écoulée qu’en transformant notre économie, comme le soulignent les analyses du début de cette année.

En ce sens, et compte tenu de la détérioration enregistrée, le premier défi à relever l’économie espagnole en 2021 est le virus. L’Espagne a besoin d’une plus grande efficacité dans la gestion de la santé, en particulier lorsqu’il reste des semaines avant le début de la campagne de vaccination contre le virus. Et c’est que, autant que nous ayons insisté pour vivre avec le virus, cela nous a montré qu’une nouvelle normalité, dans laquelle le pathogène est toujours présent dans notre quotidien, n’est rien de plus qu’une utopie. Pour cette raison, et comme le montrent les principaux analystes, mettre fin au virus est la principale priorité, surtout avec une économie où près de 70% du PIB est concentré dans le secteur des services.

Deuxièmement, et compte tenu de la détérioration dont nous parlions, nous devons savoir qu’une économie doit commencer à croître. Ainsi, parmi les défis posés à l’horizon 2021, la deuxième à laquelle notre économie doit faire face est la gestion de l’aide, ainsi que les prêts européens, ils prévoient d’arriver dans les mois à venir.

Le fonds de roulement dont dispose notre pays est si rare que son impact sur l’économie est insuffisant. Au contraire, les fonds européens supposeraient une injection qui pourrait atteindre 3,3% du PIB au cours des 7 prochaines années. Ainsi, gérer les fonds, tout en les faisant arriver correctement, est un défi auquel notre économie doit faire face; De plus, étant donné les précédents que notre économie a à cet égard.

Compenser la perte d’emploi

Troisièmement, il convient de noter que l’Espagne s’attend à enregistrer la plus forte contraction enregistrée par une économie pendant cette crise, seulement derrière l’Argentine. En ce sens, notre pays connaît la plus grande destruction d’emplois, ainsi que du tissu productif, de l’Union européenne. Avec plus d’un million d’emplois détruits – avec un tissu productif dans lequel 30% des entreprises sont en situation de faillite technique -, récupérer ce qui a été perdu est présenté comme le troisième grand défi que notre économie devra affronter dans les mois à venir.

Quatrièmement, le Le dernier défi auquel notre économie est confrontée est le contrôle et la gestion de nos finances publiques. Selon les prévisions, le déficit, ainsi que les niveaux de la dette publique, devraient se creuser pour atteindre des niveaux records. Cependant, si nous voulons redresser notre économie, garantir notre fonds de roulement et assainir nos finances, c’est une condition nécessaire pour que la reprise se concrétise.

En conclusion, nous devons savoir que, malgré les défis posés, cela ne signifie pas que l’Espagne ne présente pas de situations à corriger pour le bon développement et le progrès de notre économie. Des problèmes comme retraites, Brexit, productivité, numérisation, chômage structurel et des jeunes, sont toujours très pertinents et doivent être corrigés pour que l’économie espagnole commence à se comporter comme le reste des économies européennes. Cependant, dans un scénario inhabituel, le covid-19 a modifié les défis, en donnant la priorité à la reprise aux réformes qui devraient arriver, sinon cette année, la prochaine sans faute.