COVID-19 :

Les Retraités UGT Ils ont explosé contre la gestion des vaccins contre Covid développés par leur parti sœur: le PSOE. Et, en particulier, contre la gestion par le gouvernement de ce parti en Estrémadure.

Une lettre à laquelle OKDIARIO a eu accès révèle cette critique et déclare: “Arrêtez tout ce bla, bla, bla et prenez le taureau par les cornes et vaccinez au plus vite les personnes les plus vulnérables.”

La lettre a été envoyée au chef du PP d’Estrémadure, José Antonio Monago. Mais toutes ses critiques font référence au manque d’élan de la vaccination, une compétition qui dépend évidemment du gouvernement central de Pedro Sánchez et Pablo Iglesias, et du gouvernement régional, également aux mains du PSOE: Guillermo Fernandez Vara.

Dans cette lettre, il est indiqué – datée du 7 janvier – que “l’Union des retraités et retraités de l’UGT d’Estrémadure souhaite exprimer notre profonde inquiétude face à la situation malheureuse que nous traversons actuellement”. La lettre poursuit en soulignant que l’Estrémadure est “la communauté autonome avec le plus de cas de COVID dans toute l’Espagne et l’une des moins vaccinées de sa population, et ce ne sera pas parce que nous n’avons pas de personnel de santé disposé à travailler sur cette vaccination.” Le document demande à ce moment-là: «Mais y a-t-il une volonté politique?

Et la réponse est retentissante: «arrêtez tout ce bla, bla, bla, bla, prenez le taureau par les cornes et vaccinez au plus vite les personnes les plus vulnérables, celles qui souffrent le plus avec leurs pathologies ou leur âge cette foutue pandémie, puis suivez le protocole requis avec le reste de la population.

La critique est signée par la “Commission exécutive de l’Union des retraités et retraités de l’UGT d’Estrémadure”. Et cela intervient au milieu de la plus grande controverse sur le retard de la vaccination en Espagne.

Et est-ce le l’évolution du coronavirus en Espagne est mauvaise. Avec un ton de plus en plus proche de celui des pires moments de la première vague, au mois de mars. Et l’exécutif central se limite à renforcer sa stratégie de communication avec des conférences de presse quotidiennes pour exiger l’engagement des citoyens, tandis que le cabinet de Pedro Sánchez est inhibé derrière les communautés autonomes et fait tout confiance à la vaccination menée par les gouvernements régionaux. .

Car, malgré les retards, le gouvernement n’a pas l’intention d’intervenir pour assurer le respect des dispositions. Le chef de la santé, Salvador Illa, n’a pas voulu entrer ces derniers jours dans la critique de la lenteur de la vaccination, et s’est bornée à «souligner l’effort que font les communautés». Le ministre-candidat aux élections catalanes a toutefois prédit ces derniers jours qu ‘”une vitesse de croisière sera acquise” dans la vaccination dans les prochains jours, il rejette donc que son département assume le plan de vaccination. dans tout le pays.

Le Ministre des Administrations Territoriales et de la Fonction Publique, Carolina Darias, pour sa part, a appelé les gouvernements régionaux à «vacciner, vacciner et vacciner». Le ministre assure que “c’est la tâche la plus importante actuellement”, qui, selon les retraités de l’UGT et les statistiques, n’est pas remplie, par exemple en Estrémadure.

Dans le même esprit, le ministre de la Santé s’est exprimé, réitérant “l’objectif de vacciner 70% de la population en été”. En ce qui concerne la situation sanitaire actuelle, Carolina Darias, a reconnu qu ‘”il y a une préoccupation maximale quant à l’évolution de la pandémie dans notre pays”. La responsable de la relation avec les autonomies qui, tout indique qu’elle sera le remplaçant de Salvador Illa dans les semaines à venir, a rappelé que «nous sommes à un très haut risque».

Pour le moment, le gouvernement opte pour une co-gouvernance théorique, mais, oui, ce sont les gouvernements régionaux qui mettent en œuvre les «mesures qu’ils prennent déjà». “Cette stratégie, qui nous a permis de vaincre la deuxième vague, va nous permettre de réduire l’augmentation des cas”, affirment les ministres. Pour le chef de la santé, la formule est simple: «Réduisez la mobilité et les contacts».

Mais tout cela, comme cela semble évident, ne satisfait pas les retraités, UGT ou autres groupes, qui s’inquiètent de l’augmentation des infections et de l’aggravation de la situation sans que le vaccin ne les atteigne et sans les mesures théoriques. le contrôle prend effet. Autant votre syndicat est plus ou moins proche du PSOE.