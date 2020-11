COVID-19 :

Abanca Ademar a décidé de ne pas entreprendre de voyage ce matin à Huesca, où à partir de 19h00, ils avaient un nouvel engagement dans la Ligue Sacyr ASOBAL., en ne disposant pas des résultats des analyses effectuées sur ses deux internationaux, Rubén Marchán et Jaime Fernández, après avoir détecté deux positifs pour le covid-19 en équipe nationale.

Face au risque d’une éventuelle contagion en n’ayant pas de confirmation sur les deux internationaux, le club a choisi de renoncer au déplacement et demander le report de la réunion, comme l’ont confirmé des sources du club leonais à Efe.

L’expédition Ademarista s’est déjà rendue à Irún cette saison pour disputer le match qui avait été reporté à l’époque lors du premier match de championnat. et il a dû retourner à León sans jouer quand il a appris la décision quelques heures avant le crash et quand il était déjà au Pays Basque.

Après avoir confirmé hier mardi les points positifs de deux membres des “Hispanos”, l’ailier hongrois du Vezsprém Jorge Maqueda et l’ailier Kauldi Odriozola, du CD Bidasoa Irún, le reste de l’équipe de Jordi Ribera qui a affronté la Hongrie lors du premier match de qualification pour le Championnat d’Europe était confiné dans l’attente des résultats des tests.

L’absence des résultats de la PCR et des tests sérologiques auxquels tous les membres de la sélection ont été soumis, y compris Marchán et Fernández, Ils ont conduit le club léonais à prendre la décision de ne pas voyager et à demander le report.

L’équipe Ademarista attend la décision adoptée à la fois par la Ligue Sacyr Asobal et le Comité national de la compétition de la Fédération royale espagnole de handball.

Benidorm a subi le report de neuf matchs

Le Benidorm Handball est l’un des plus touchés par les effets collatéraux de la pandémie de coronavirus depuis qu’il a subi le report de neuf matchs de la Ligue Asobal plus de treize jours possibles, alors qu’aucune composante de son personnel n’a souffert de la maladie.

L’équipe de Fernando Latorre a à peine pu avoir une continuité et un rythme de compétition depuis août dernier après avoir observé chaque semaine comment leurs matches sont reportés en raison des points positifs de leurs rivaux.

Le dernier exemple s’est produit cette semaine, dans lequel il a dû visiter la Bidassoa à Irun ce mercredi et le Sinfín à Santander samedi., mais les deux engagements ont été reportés lorsque des cas positifs ont été détectés dans leurs modèles respectifs.

Benidorm n’a pu disputer les matchs contre Ademar, Anaitasuna, Puerto Sagunto et Guadalajara qu’à la date initialement prévue.

De plus, l’équipe de Latorre a encore quatre matchs en attente, contre Cangas, Nava, Logroño et Valladolid, auxquels il faut ajouter ceux de Bidasoa et Sinfín, toujours non datés.

La pandémie n’a pas seulement affecté Benidorm en compétition nationale, mais a également été décisive pour son élimination de la Ligue européenne de l’EHF.

Les autorités sanitaires régionales n’ont pas autorisé l’équipe à se rendre à Vienne pour jouer le match retour du match nul après plusieurs faux positifs dans l’équipe qui, plus tard, ont été confirmés comme négatifs et qui l’ont également contraint à reporter son match à Huesca.

Le Département n’a pas accepté d’effectuer de nouveaux tests pour que les joueurs puissent voyager et l’EHF a donné à l’équipe le match par forfait lors du match retour, où elle a défendu trois buts à louer.