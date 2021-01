COVID-19 :

Asobal a publié un communiqué dans lequel il fait le point sur la crise économique dont souffre le handball en général, en raison de la pandémie et du manque de revenus dû à l’absence de fans., et dans lequel il demande un plan de sauvetage pour le handball espagnol.

“Les clubs, lorsqu’ils ont planifié les budgets pour la saison 20/21, même dans le pire des cas, ils ne pouvaient pas prévoir l’absence quasi totale du public, et, par conséquent, la baisse ou la disparition des postes budgétaires de revenus provenant de la vente d’abonnements, de billets, de merchandising et la perte d’une part importante du mécénat local ou de proximité », précise la note.

Pour cette raison, la table de travail, constituée en ASOBAL, “rend la situation publique” et “exige un sauvetage économique avec l’adoption de mesures par toutes les instances ayant des responsabilités dans le monde du sport et du handball”.

Asobal répertorie les mesures prises dans les pays voisins comme l’Allemagne, la France, le Royaume-Uni ou l’Italie, et “exige que la Fédération espagnole soit consciente de la situation et de la nécessité d’élaborer de manière participative un plan de relance du handball et arbitrer des mesures pour aider les clubs dans cette situation difficile. “

“Au cas où cette demande ne serait pas satisfaite”, poursuit le communiqué, “les clubs ASOBAL ne disposent pas d’une structure financière suffisante pour terminer la saison, encore moins pour garantir leur viabilité, avec la perte consécutive, non seulement d’emplois mais de un héritage clé dans la vie sociale comme le sport “.

L’Asobal souligne également que si “Il existe de nouveaux concepts qui augmentent les coûts (par exemple, liés à la protection et à la sécurité sanitaire des équipements, aux déplacements et aux séjours, aux tests de diagnostic, au nettoyage et à la désinfection des installations, etc.), tandis que d’autres concepts tels que les frais participation fédérative, honoraires, arbitrages, etc. rester sans réduction “.

«D’après les informations fournies par les clubs, il existe un déficit budgétaire global d’environ 3 000 000 euros, ce qui représente un pourcentage moyen de 25% de la perte économique totale», indique la note d’Asobal.