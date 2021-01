COVID-19 :

(CNN espagnol) – Le coordinateur des coronavirus de la Maison Blanche, Jeff Zients, a déclaré qu’il pensait que l’approvisionnement en vaccins serait suffisant pour atteindre l’objectif de l’administration Biden d’administrer 100 millions d’injections en 100 jours.

“En termes de projections spécifiques au fabricant, nous savons qu’il y a suffisamment d’approvisionnement pour faire 100 millions d’injections en 100 jours”, a déclaré Zients aux journalistes lors d’un briefing avant le lancement de la nouvelle “Stratégie nationale de réponse aux Covid-19 et préparation à une pandémie ».

Zients a également promis d’éliminer la confusion sur le nombre de vaccins que chaque État recevra et quand.

“Vous savez, en termes d’allocations, notre système aura l’équité comme pierre angulaire de la façon dont nous procédons à l’allocation”, a déclaré Zients.

«Nous allons travailler pour fournir des projections sur l’offre. Nous entendons à maintes reprises des gouverneurs et des dirigeants locaux qui ne savent tout simplement pas quelle offre arrive et ne peuvent pas planifier. Au cours des prochains jours, nous nous occuperons de ce qui se passe et nous nous assurerons de communiquer avec les États et les localités afin qu’ils puissent se préparer efficacement », a ajouté Zients.

“Il est clair que nous avons besoin d’une coordination solide pour garantir la disponibilité des approvisionnements et l’échange d’informations, et c’est ce que nous ferons”, a-t-il déclaré.

Quelques informations générales sur les vaccins aux États-Unis

Le président américain Joe Biden s’est engagé à fournir 100 millions de doses du vaccin COVID-19 au cours de ses 100 premiers jours en fonction.

Le Dr Anthony Fauci, le nouveau conseiller médical en chef du président, a déclaré vendredi que l’objectif de Biden était tout à fait réalisable.

“Êtes-vous toujours optimiste quant à la possibilité d’obtenir 100 millions de doses en 100 jours?”, A demandé Craig Melvin de NBC à Fauci lors d’une interview sur le Today Show. “Je fais vraiment,” répondit Fauci.

