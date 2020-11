COVID-19 :

De ce lundi 16 au dimanche 22 novembre, une nouvelle journée de flexibilité sera en vigueur au Venezuela. Ces sept jours correspondent à la méthode 7 + 7 qui a été utilisée ces derniers mois dans le pays, depuis qu’elle a été décrétée par Nicolás Maduro dans le but de retrouver la stabilité économique.

Nouveaux secteurs

Cette semaine, 50 secteurs économiques et sociaux au total seront autorisés à reprendre leurs activités professionnelles. Les derniers à rejoindre cette situation étaient les temples, bien qu’avec de fortes mesures de biosécurité pour éviter d’éventuelles infections parmi les paroissiens. Cependant, les églises continueront d’être fermées

A la mi-octobre, les restaurants et cafés d’une capacité de 40% ont repris leur activité. En outre, les magasins d’alcool, la piñatería, les confiseries, les quincailleries, les bijoutiers, les prêteurs sur gages, les fleuristes, les crèches, les parfumeries et les magasins de meubles. Quant aux plages, hôtels, clubs et téléphériques, ils l’ont fait quelques jours plus tard.

Ils ont également incorporé << des entités publiques telles que l'Institut national des transports terrestres (INTT), le Service administratif d'identification, de migration et d'étrangers, la Surintendance nationale pour la défense des droits socio-économiques (Sundde) et le Service national autonome de normalisation, de qualité , Métrologie et règlements techniques (Sencamer), la National Electric Corporation (Corpoelec) et la National Anonymous Company Telephone du Venezuela (Cantv) ".