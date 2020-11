COVID-19 :

Le tourisme se positionne à la tête des secteurs les plus touchés par la crise sanitaire. Les annulations massives, les confinements et les restrictions, ainsi que la peur des épidémies vont modifier la façon de voyager et par conséquent le profil des voyageurs post-covid, qui recherchent des destinations sûres et une flexibilité dans l’annulation de leurs voyages.

Le tourisme est la locomotive de l’économie espagnole. Un secteur clé qui contribue à 15% Produit Intérieur Brut (PIB) et cela déplace plus de deux millions d’emplois, un chiffre qui représente plus de 14% de la population active en Espagne. Cependant, les prévisions de cette année montrent une baisse de près de 34% du PIB du tourisme espagnol.

Avant la crise sanitaire, le budget qu’un touriste utilisait pour voyager représentait 7% de son revenu total. Cependant, cette “ réserve de voyage ” a chuté de 95%, ce qui se traduit par une baisse de la demande de voyages de plus de 80% par rapport aux années précédentes.

Comment est le touriste post-covid?

Le tourisme post-covid sera déterminé par trois facteurs principaux. Tout d’abord, restrictions de mobilité au niveau municipal et régional, ainsi que les contrôles et exigences sanitaires que d’autres pays peuvent exiger lors de l’accueil des voyageurs.

Deuxièmement, le peur et méfiance qui a généré la crise sanitaire, qui affecte moins la mobilité en raison de la létalité du virus à certains âges. Finalement, le récession économique conséquence de la pandémie, qui réduit les économies des touristes et leur budget lors de leurs déplacements.

Malgré le faible volume de voyageurs actuellement enregistrés, on peut affirmer que le la tranche d’âge est inférieure à 50 ans, en raison de la peur de la contagion et de la moindre gravité du virus à ces âges, les pousse à continuer à voyager. C’est avant tout un jeune touriste avec des horaires flexibles, mais avec un budget limité.

le voyage d’affaire, puisque la plupart d’entre eux réduisent considérablement leur capacité ou sont exécutés virtuellement. De plus, les personnes de plus de 50 ans ont également limité leurs déplacements par peur du virus, ce qui a ajouté à l’annulation des voyages depuis le IMNSERSO, réduit considérablement la demande pour ces types de touristes.

Concernant l’hébergement, le touriste post-covid opte pour hôtels et campings, puisqu’ils sont obligés de maintenir des contrôles sanitaires et des mesures de sécurité qui atténuent la peur de contagion. Par conséquent, la acceptation d’appartements touristiques– dont la demande a augmenté de façon exponentielle avant la pandémie – au manque de certitude du respect des mesures sanitaires et d’hygiène.

Les destinations préférées de ce nouveau profil touristique changent également: les destinations rurales prédominent, où la surpopulation est évitée, ce qui favorise le tourisme intérieur dans la plupart des autonomies espagnoles. En plus, îles Canaries ils se sont imposés comme l’une des destinations de référence en raison de la faible incidence et du contrôle de la repousse dans l’archipel.

En ce qui concerne le transport, les véhicules privés prévalent – augmentant la demande de vvéhicules de location privés et caravanes– devant les transports en commun par peur de contagion, préférant limiter le nombre de personnes avec lesquelles on est en contact.

Enfin, le voyageur post-covid mise sur la flexibilité de l’embauche: les restrictions et les restrictions poussent les touristes à rechercher des forfaits de voyage permettant l’annulation ou le changement de dates. Cela se traduit par une exponentielle demande accrue d’assurance annulation que dans les moments précédant la pandémie, seulement 1% des voyages ont été contractés.

Et c’est que la pandémie a également changé la façon de planifier les voyages. Le touriste post-covid loue des voyages avec préavis court et destinations étroites, augmentant le nombre de jours passés au même endroit.

Le tourisme et la personne qui voyage ont dû s’adapter à cette nouvelle situation, qui a conduit à un changement dans le comportement des touristes ainsi que dans les services offerts par les hôtels et les entreprises du secteur.