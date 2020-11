COVID-19 :

La société pharmaceutique a conclu des accords avec 6 pays d’Amérique latine pour un accès large et équitable au vaccin AZD1222, à but non lucratif pendant la pandémie

AstraZeneca des accords conclus pour fournir plus de 200 millions de doses de vaccin candidat contre COVID-19[feminine à six pays d’Amérique latine tels que Argentine, Brésil, Costa Rica, République dominicain, Equateur Oui Mexique, a rapporté la société pharmaceutique.

«AstraZeneca a conclu des accords avec six gouvernements d’Amérique latine pour fournir 216 millions de doses du vaccin covid-19 AZD1222, développé en collaboration avec l’Université d’Oxford au Royaume-Uni », a-t-il souligné dans un bulletin.

Il a indiqué que des accords ont été signés avec l’Argentine, le Brésil, le Costa Rica, la République dominicaine, l’Équateur et le Mexique et que les livraisons devraient commencer en 2021, “au cas où les études cliniques aboutiraient et seraient approuvées par les agences de réglementation”.

AstraZeneca fait progresser sa réponse pour relever «les défis sans précédent» posés par la pandémie de COVID-19[feminine en collaborant avec plusieurs gouvernements d’Amérique latine et organisations multilatérales pour fournir un accès large et équitable au vaccin AZD1222, à but non lucratif pendant la pandémie, note le texte.

L’entreprise “reconnaît les efforts consentis par ces gouvernements et l’engagement du secteur privé au profit de la population latino-américaine”.

Tausif Butt, vice-président d’AstraZeneca pour l’Amérique latine, a déclaré: “Ces accords reflètent notre engagement à donner la priorité aux patients et à apporter le vaccin largement et équitablement à des millions de personnes en Amérique latine, si son innocuité et son efficacité sont confirmées.”

Il a assuré, au nom de la société, qu’il se sentait «honoré» par la confiance et l’engagement de ces six gouvernements latino-américains dans le vaccin.

Des essais cliniques de phase II / III pour AZD1222 sont en cours au Royaume-Uni, aux États-Unis et au Brésil, et des essais de phase I / II sont en cours en Afrique du Sud, au Japon, au Kenya et en Russie.

«Ces études détermineront si le vaccin protégera contre le COVID-19 et mesurera la sécurité et les réponses immunitaires chez jusqu’à 50 000 participants du monde entier à travers une large tranche d’âge et divers groupes raciaux, ethniques et géographiques», conclut le communiqué.

Selon les données de l’Université Johns Hopkins, le monde accumule plus de 52,5 millions de cas de coronavirus et près de 1,3 million de décès.

