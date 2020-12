COVID-19 :

Pascal Soriot, directeur exécutif d’AstraZeneca, a assuré que son vaccin contre le COVID-19 atteint 95% d’efficacité, comme ceux de Pfizer et Moderna

Le PDG de la pharmacie AstraZeneca, Pascal Soriot, assure que le laboratoire a trouvé la «formule gagnante» pour faire Vaccin contre le covid-19 avoir un efficacité à égalité avec Pfizer / BioNTech, à 95%, et Moderna, à 94%.

«Nous pensons avoir trouvé la formule gagnante pour atteindre une efficacité qui, après deux doses, est aussi élevée que toutes les autres», a expliqué Soriot au Sunday Times à propos de la préparation que son entreprise développe en collaboration avec l’Université d’Oxford.

Il a également assuré qu’il est «efficace à 100%» pour prévenir la gravité de la maladie qui nécessite un traitement hospitalier.

Cependant, Soriot a refusé de fournir plus de détails, attendant de publier prochainement les résultats de nouveaux tests.

AstraZeneca et Oxford ont publié les résultats préliminaires de leur étude clinique en deux groupes en novembre: l’un a reçu deux doses complètes du vaccin, avec un résultat d’efficacité de 62%, tandis que l’autre a reçu une demi-dose, suivie d’une dose complète un mois plus tard, avec une efficacité de 90%.

Selon le “Sunday Times”, la préparation d’Oxford et d’AstraZeneca – beaucoup moins chère et plus facile à conserver que celles de Moderna et Pfizer – recevra l’approbation de l’autorité de régulation britannique cette semaine, il est donc prévu qu’elle puisse commencer à inoculer dans les premiers jours de janvier.

Soriot estime que son vaccin “devrait être efficace” avec les nouvelles souches du virus, mais reconnaît qu ‘”ils ne peuvent pas être sûrs”, donc des essais supplémentaires seront nécessaires.

Au cas où, le pharmacien et le laboratoire d’Oxford travaillent déjà sur de nouvelles versions du vaccin au cas où elles seraient nécessaires.

Il convient de mentionner que la vaccination des AstraZeneca a été le plus pré-acheté par le Gouvernement du Mexique pour se conformer au Protocole national de vaccination contre le COVID-19.

Selon le chancelier Marcelo Ebrard, 77,4 millions de doses.

Le Mexique a également acheté 34,4 millions de vaccins à Pfizer / BioNTech, ainsi que 35 millions à la Chine CanSino.

