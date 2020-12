COVID-19 :

Le président des Asturies, le socialiste Adrián BarbónDepuis plusieurs jours, il gronde les citoyens de sa région pour les agglomérations qui se forment dans les rues dans les jours précédant les vacances de Noël, car elles peuvent contribuer à la propagation des infections à coronavirus.

Maintenant, il l’affirme en connaissance de cause, car il explique qu’il a lui-même fait du shopping et a constaté que les rues d’Oviedo sont pleines de monde … a fait du shopping comme lui.

Adrián Barbón l’a expliqué ainsi à un autre utilisateur des réseaux sociaux: «Hier, je suis sorti à Oviedo pour en acheter gratuitement et je suis revenu très inquiet de ce que j’ai vu. Quelle partie est nécessaire pour éviter les foules que nous ne comprenons pas? La fermeture du périmètre de la municipalité a été mise en cause. Il n’y a plus. Nous paierons les erreurs en décembre en janvier ».

Un autre utilisateur lui a rappelé qu’il s’est lui-même engagé dans ce qu’il critique: «Mais si ils mettent les lumières pour que les gens sortent les voir et achètent… Vous êtes allé chercher des livres, l’autre pour du pain, l’autre pour des chaussures… et à partir de lundi, quand l’hôtellerie ouvrira, il y en aura plus bien sûr ».

Le président des Asturies s’est empressé de préciser qu’il est allé acheter des livres, parce qu’il est un intellectuel, tandis que le reste des citoyens le font parce qu’ils sont irresponsables: «Je suis allé chercher des livres, je les ai pris et j’ai payé et voyant l’agglomération des gens dans la rue, je suis parti immédiatement. C’est ce que je demande: éviter les foules.

Le fait que le président socialiste des Asturies critique ce qu’il fait a provoqué toutes sortes de blagues sur les réseaux sociaux. «Il va chercher des livres, le reste d’entre vous sortez parce que vous êtes irresponsable. Bien sûr, un socialiste disant ce que les autres doivent faire, alors qu’il fait le contraire », a objecté un tweeter. Ce n’est pas le seul.

Un autre tweeter est allé un peu plus loin: «Vous allez chercher des livres et faites ce que vous voulez en demandant au citoyen de ne pas faire comme vous, de ne pas sortir, de ne pas acheter, de ne pas aller, de ne pas faire et pas vivre. Avec l’aggravation que vous êtes payé par le citoyen qui reste au chômage Avec lequel il tombe… “

Les critiques ont plu sur le leader socialiste qui fait le contraire de ce qu’il prêche: «Des gens masqués et en plein air. Vous venez de décider de rouvrir l’activité hôtelière. Quel est exactement le problème avec la photo? Parce qu’il me semble assez injuste d’ouvrir toute l’industrie hôtelière mais de blâmer les gens dans la rue lorsque les mesures sont remplies ».

«Ouvrez les hôtels et les entreprises mais ne voulez que personne soit dans la rue. Il est également nécessaire si vous portez le masque et que vous êtes à l’extérieur », ajoute le même utilisateur.

D’autres ont eu recours à l’humour et au sarcasme: «Il est important pour un socialiste de préciser qu’il a payé pour quelque chose qu’il a pris. Ce doit être la chose la plus transgressive qu’il ait faite cette année. Ils se donnent ».

Il est important pour un socialiste de préciser qu’il a payé quelque chose qu’il a pris. Ce doit être la chose la plus transgressive qu’il ait faite cette année.

Adrián Barbón a également été critiqué pour la suffisance avec laquelle les dirigeants socialistes attribuent tout succès dans la lutte contre le coronavirus, tout en se limitant à blâmer les citoyens lorsque les chiffres sont négatifs.

Voici comment un utilisateur de Twitter le parodie: «Si tu n’es pas déjà mort, c’est grâce à mes mesures. Si vous finissez par mourir, ce sera parce que vous êtes irresponsable. Et je vais au centre par nécessité, pas comme toi, riffraff aggloméré, qui passe par le vice et sans réfléchir. Asquito … »

Si vous n’êtes pas déjà mort, c’est grâce à mes mesures.

Si vous finissez par mourir, ce sera parce que vous êtes irresponsable.

Et je vais au centre par nécessité, pas comme toi, riffraff aggloméré, qui passe par le vice et sans réfléchir.

On peut en dire autant du président Pedro Sánchez, qui a laissé l’adoption de toute mesure restrictive entre les mains des communautés autonomes, alors qu’il se bornait à annoncer, pendant six mois, l’arrivée imminente du vaccin contre le coronavirus. Il reste moins.

Plusieurs utilisateurs ont rappelé au président Adrián Barbón que ce sont les citoyens qui paient le prix très élevé de la pandémie, sous forme de chômage, de décès de parents ou de ruine de leurs entreprises, tandis que les politiciens estiment que les règles sont faites pour tout le monde sauf pour eux: «Tout le monde a une excuse pour sortir. Consacrez-vous au dépistage et aux tests et moins de bêtises. Les gens doivent manger, ce que tu fais est un crime», Conclut cet utilisateur de Twitter.